Víkendové kurzy, pochybná osvědčení. Experti varují před obchodníky se zdravím

Krajský úřad Jihomoravského kraje dostal letos do konce října 16 podnětů na maséry s podezřením poskytování fyzioterapeutických služeb. To je stejně jako za celý loňský rok.

Podle obchodního rejstříku Energyflex podniká v masérských, rekondičních a regeneračních službách. Redakce Romana Farkaše požádala o předložení certifikátů. Neúspěšně. „S médii mám špatnou zkušenost. Nebudu se vyjadřovat,“ reagoval do telefonu a zavěsil. Pokud by nicméně kontrola prokázala pochybení, mohla by firma za přestupek dostat až milionovou pokutu.