Terapeut měl styk s klientkou. Nejsou páky, jak jej trestat, říká odbornice

Podle popsaného případu psychoterapeut detailně znal vztahové problémy mladé klientky. Navzdory tomu podle ní došlo k pohlavnímu styku. Za jak závažné pochybení to považujete?

Je to závažné porušení zásad etického kodexu České terapeutické společnosti, a to i v případě, že klient neřeší vztahové potíže. Je to nepřípustná věc ve vztahu terapeut–klient.