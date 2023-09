Zneužil moci, stěžuje si dívka na psychoterapeuta, který s ní měl styk

Jana nyní tvrdí, že 55letý psychoterapeut zneužil její důvěry a po několika sezeních s ní měl pohlavní styk, což zásadně odporuje profesním zásadám. „Myslela jsem, že ke mně něco cítí. Může se stát, že si dva lidé spolu sednou a chtějí spolu budovat vztah. Jenže z jeho strany to bylo jen čistě o sexu. Zneužil své moci a všeho, co o mně věděl,“ řekla.

Podobně jednání psychoterapeuta vnímají odborníci. „Je to závažné porušení zásad i psychoterapeutického kodexu i v případě, že klient žádné vztahové potíže nemá. Takové chování je ve vztahu terapeut(ka) - klient(ka) nepřípustné bez ohledu na to, s čím klient přichází,“ sdělila Hana Jandová z neziskové organizace Persefona. Pomáhá obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění.

Jana věřila, že z nich budou partneři. „Jenže, jak mi pak řekl, z jeho strany to bylo jen o sexu. Viděli jsme se potom ještě asi třikrát, ale už jsme spolu nespali. Řekl mi, že spolu nebudeme mít vztah. Že to byl omyl,“ doplnila k loňskému jaru.

Nicméně na audionahrávce se k neetickému jednání sám přiznává: „Omlouvám se, to je prostě moje odpovědnost. Rozumíte mi? Nedělám to tak nikdy. Za celou praxi se mi to nestalo. Pořád platí, že po vás hodně toužím. To se nikam neztratilo. Jste první v mé praxi, kde jsem takto selhal,“ říká na záznamu, který Jana tajně pořídila po problematických setkáních.

V nahrávce také zalitoval, že se jí ozval poté, co mu oznámila, že s terapií u něj končí. „Měl jsem pocit, že mě svádíte. Ale možná je to celý můj dojem. Možná je to celé špatně. A i kdyby to tak bylo, tak jsem se tomu snažil celou dobu vzdorovat, ale celou dobu jsem vnímal, že to tam je… Pak jsem na chvíli ztratil hlavu. Za to se omlouvám,“ sdělil jí mimo jiné.