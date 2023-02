Školy selhávají při řešení sexuálního násilí

Zvlášť u starších případů nemá legislativní oporu. Zákoník práce umožňuje „vyhazov“ za hrubé porušení pracovních povinností. Norma říká, že zaměstnavatel může dát „zaměstnanci výpověď pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl“.

Podle ombudsmana Jaroslava Šotoly z olomoucké univerzity je důležitý kvalitně nastavený etický kodex. „Musí mít vymahatelnost. Pokud je porušení opakované, je možné rozvázat pracovní poměr. Etické kodexy je potřeba na univerzitách dořešit,“ řekl pro Seznam Zprávy. Druhou cestu vidí v odchodech dohodou. Není to podle něj ideální ohledně rozkrytí incidentů, ale uchrání to oběti od problematického člověka.

Homfray souhlasí, že zajištění důkazů bývá složité a každý případ specifický, proto nelze předjímat výsledky soudů. „Je otázkou, jak by soud hodnotil několik v zásadě shodných a detailních výpovědí bez jiných důkazů, ale nelze vyloučit, že na obhájeni výpovědi (při splnění dalších podmínek) by to stačilo. Nemusím asi zdůrazňovat, že pokud se vyučující dopustili vytýkaného chování, měli by ideálně akceptovat a pochopit jeho závažnost a podle toho se zachovat,“ dodala.