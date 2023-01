„Vyučující měli z výuky odstavit,“ říká expertka k obtěžování na univerzitě

Z toho, co víme z článku, chování vyučujících vyznívá tak, že z jejich strany došlo k sexuálnímu obtěžování. A to k obtěžování ve formě sexistických narážek a genderově podmíněného obtěžování až po sexuální nátlak a vyžadování sexuálního styku za protihodnotu.

V takto závažném případu by ideální bylo vyučující okamžitě z výuky odstavit, dokud nebude případ urychleně prošetřen a nebudou vyvozeny důsledky. Jednou ze zásad bezpečného prostředí je dostatečná komunikace o procesu řešení situace s komunitou školy, kterou v tomto případě bohužel nevidím.

Instituce často argumentují, že z důvodu pracovního práva nemohou viníky jen tak propustit, jak by tedy měly postupovat?

Každá škola má povinnost udržovat bezpečí svých studujících. Pokud dochází ze strany zaměstnanců školy k vyhrožování studentkám tím, že je nechají vyhodit, pokud s nimi nebudou mít sexuální styk, je to jistě důvod k okamžitému rozvázání pracovní smlouvy. Pokud si univerzita není jistá, jak postupovat při rozvazování pracovního poměru, může jí pomoci například příručka, kterou vydalo Národní kontaktní centrum – gender a věda pod titulem Právní aspekty problematiky genderově podmíněného násilí na vysokých školách, která k problematice doplňuje právní kontext.

Masarykova univerzita se zaštiťuje mlčenlivostí, která má ochránit oběti. Měla by konkrétně Pedagogická fakulta nějak víc dát vědět, co si učitelé v hodinách mohou a nemohou dovolit?

Určitě ano. Ideální je komunikovat tato témata již při nabírání nových zaměstnanců a zaměstnankyň. Určující je i vzdělávání všech lidí zapojených do akademického prostředí včetně technicko-hospodářských zaměstnanců a zaměstnankyň i studentstva. Škola by měla nevhodné chování a pravidla kolem něj formulovat například v etickém kodexu. (Škola má příslušné dokumenty zpracované, pozn. red.)

Všichni by měli vědět, jak vypadá bezpečné prostředí, jak vypadá porušení těchto pravidel a jaká konkrétní opatření budou z takového porušení vyvozena. Jen bych chtěla podotknout, že vyhrožovat studujícím a dělat na ně sexuální nátlak je natolik nepřijatelné, že by to vyučující měli vědět i bez školení.