Sexuální aféra. Rektor Masarykovy univerzity odsoudil chování učitelů

V uplynulých dnech byly publikovány velmi znepokojivé informace naznačující, že na Pedagogické fakultě MU docházelo ke zcela nevhodnému a neetickému chování a jednání ze strany několika pedagogů vůči některým studentkám této fakulty. Podle zatím dostupných informací se jednalo – či mohlo jednat – o dlouhodobější problém sahající až do roku 2013.

Jako rektor Masarykovy univerzity v prvé řadě musím oznámené chování a jednání důrazně a nekompromisně odsoudit. Považuji je za naprosto nepřípustné a nepřijatelné. A chci jasně – a to velmi jasně – říci, že podobné incidenty nebudou a nesmí být na jakékoliv součásti Masarykovy univerzity tolerovány.

Pokud jde o konkrétní případy na Pedagogické fakultě, tak uvedená podezření na nevhodné chování pedagogů byla již v rámci fakulty dříve prošetřována na základě oznámení z května 2022. Vedení Masarykovy univerzity se případem začalo zabývat bezprostředně po jeho uveřejnění. V návaznosti na to jsem bezodkladně nařídil jak interní prověření dosavadních postupů na Pedagogické fakultě v této věci, tak i prošetření konkrétních oznámených případů. Toto prověřování v současné době stále pokračuje; a rád bych všechny ujistil, že na jeho základě budou podniknuty další jasné kroky, které jednak povedou k tomu, aby se podobné situace již nemohly opakovat a aby rovněž byla – a to jasně a jednoznačně – vyvozena osobní odpovědnost. Současně jsem již také požádal o to, aby byly nezávisle prověřeny a posouzeny aktuální metodiky a postupy pro šetření a řešení podobných případů.