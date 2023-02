Další ženy k sexuální aféře: Řekla jsem učiteli „ne“. Prý nepřesvědčivě

„Četla jsem článek o neetickém jednání učitelů tělesné výchovy na Masarykově univerzitě. Studovala jsem v letech 2012–2014… Nicméně mám s tímto chováním učitelů naprosto stejné zkušenosti. Můžu potvrdit slova studentek, že chování učitelů tělesné výchovy bylo velmi nevhodné – sexuální narážky a podobně. Přiznám se, že už si ani nepamatuju, jaká byla náplň dvou kurzů, kterých jsem se zúčastnila. Zůstal jen ten nepříjemný zážitek z letního kurzu. V kempu byla nějaká hospoda, kde jsme pravidelně popíjeli, i s učiteli. Jeden večer jsme popíjeli i tancovali s jedním z těch učitelů. Velmi rychle jsem cítila, že se začíná chovat nepřiměřeně. Bylo mi to nepříjemné a šla jsem spát. Měli jsme chatku vedle sebe. Řekl, že mě doprovodí a pak mě tam někde zatáhl, začal mě líbat a chtěl mě odnést k němu do chatky, abychom se spolu vyspali. Řekla jsem mu, že nechci. Později o mně povídal, že jsem kráva a podobně. Tohle se stalo mně, ale vnímala jsem, že jejich celkový přístup nebyl správný. Navazovali až příliš intimní kontakty se studentkami. Bylo to veřejné tajemství, ale nikdo to neřešil. Ani mě tehdy nenapadlo to řešit. Brala jsem je jako autoritu a že mají nade mnou ve škole moc. Prostě figurka, se kterou si mohou dělat, co chtějí. Mám z toho velmi špatné vzpomínky a byl to jeden z důvodů, proč jsem ze školy odešla. Nicméně se přidávám ke studentkám a potvrzuji pravost jejich výpovědí. Snad se s tím už konečně podaří něco udělat.“

„Zmiňovaní učitelé konzumovali velké množství alkoholu, zvali studentky na pokoj a do chatek. Po čase bylo jasně znát, kdo byly jejich favoritky a na ty se zaměřovali. Na letním výcvikovém kurzu nás dokonce z nedaleké vesnice, kam jsme šli večer všichni do hospody, odvážel jeden z nich pod vlivem alkoholu v autě. Bylo nás tam tehdy alespoň deset. Poté nám v chatce lil alkohol z flašky přímo do úst. Během předávání diplomů z úspěšného absolvování kurzu plavání nám dávali pusu na tvář, někomu přímo na pusu. Také jsem se doslechla, že se měly studentky během on-line výuky točit v plavkách, jak plavou. Nepřijde mi to příliš vhodné. Mně osobně se stal nemilý incident s jedním z vyučujících. Přihlásila jsem se na zápočet z volejbalu, nemilé zjištění bylo, že jsem na ten termín přihlášena jediná. Vyučující se mi snažil ukázat, že bych měla jít více do podřepu a u té příležitosti mě držel zezadu za boky. Když jsem se mu vyškubla a dala mu jasně najevo, že se mi to nelíbí, přestal. Po převlečení jsem mu měla donést do kabinetu klíče od šatny. Zval mě, jestli tam s ním nechci na chvíli zůstat. Odmítla jsem a s velmi nepříjemným pocitem odešla. Podobných incidentů se dělo opravdu velmi mnoho. Teď už druhým rokem pracuji a mnohem starší kolegyně zmiňují, že situace je stále stejná a zjevně ji nikdo nechce řešit.“

„Můžu potvrdit, že pro alkohol vyučující na kurzech nešli daleko. Často tím v nějaké formě utrpěla i výuka (vyučující přišel pozdě na sraz, aktivity se měnily, přesunovaly dle toho, kdo byl zrovna v jakém stavu). Zimní výcvikový kurz byl v podobné náladě. Chvílemi mi přišlo velmi nezodpovědné, jakým způsobem se vyučující opilí prezentují na svahu a dávají nám tak velmi negativní příklad do praxe. Zvláště pro začínající lyžaře byl svah nebezpečný a učitelé, ač zkušení, mi mnohdy přišli ovlivněni omamnými látkami, že situaci nedokázali vyhodnotit. Prošla jsem dvakrát i letním kurzem vodní turistika (akreditovaný v rámci celoživotního vzdělání, není tedy povinný pro studentky učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Zde byla konzumace alkoholu nejvýraznější ze všech kurzů s argumentem, že „k vodě to prostě patří“. Není nutno dodávat, že konzumace nápojů s obsahem alkoholu na vodě byla v té době nezákonná a při odmítnutí konzumace následovaly nepatřičné poznámky. Zároveň tento kurz ani jednou z toho, kdy jsem se jej zúčastnila, ani vzdáleně nenaplnil plánovaný program (například teorie záchrana tonoucího, technika pádlování, a podobně). Vše se dělo jaksi za pochodu, bez jasného rámce, který bych od vysokoškolského kurzu očekávala. Sexuální narážky byly často za hranou, kterou museli cítit i sami vyučující. Ačkoliv má hranici snesitelnosti vtipů a narážek sexuální povahy každý jinde, myslím si, že vyučující na VŠ by měl být profesionál a pro sblížení se se studentkami pro lepší atmosféru kurzu nebo hodin tělesné výchovy použít jinou strategii.“