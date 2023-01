Vizita: Důchody a teď pojištění. Inflační „automat“ vysaje státní kasu

Valorizační vzorec pro platby do zdravotnictví převzal stát z důchodového systému. A to těsně před tím, než právě tento vzorec kvůli vysoké inflaci způsobil důchodovému účtu schodek v desítkách miliard korun a přiblížil jeho zhroucení o několik let. Podobně jako důchody měla by i platba za státní pojištěnce růst o celou inflaci (a polovinu růstu reálných mezd, ale ten bude nyní v záporných hodnotách, takže do vzorečku nevstoupí – pokles platby se nepřipouští).