Vizita: Poplatky a připojištění? Další štace pouťové show ministra Válka

Základem jeho aktuálních kroků byla vesměs opatření, která mají reagovat na výpadky některých léků. Tady má ministr Válek v rukou alespoň návrh novely zákona o léčivech, který se pohybuje kdesi v připomínkovém řízení a farmaceutickým firmám se nelíbí do té míry, že zřejmě napíšou návrh úplně jiný. Budiž.

Nicméně šéf zdravotnického rezortu pocítil v televizní debatě na Primě a v rozhovorech pro Deník N a web iDnes také potřebu seznámit veřejnost se svým pohledem na zdravotnictví a jeho potřebné změny.

Tak jsme se (v Deníku N) dozvěděli, že vybírání různých administrativních, registračních, vstupních a dalších poplatků na samé hraně zákona, ba i za ní, je „daní za demokracii“. Že by se to dalo řešit v totalitě, v níž by pan ministr mohl nechat některé lékaře zavřít, což ale nyní nejde, takže se s tím nedá dělat nic. Respektive možná by s tím něco dělat šlo, ale musely by to udělat buď pojišťovny, anebo Česká lékařská komora, rozhodně ne ministerstvo.

„Podle mě jsou vámi popisované případy na hraně etiky. A tady by měla nastoupit lékařská komora a říci, že je to v rozporu s Hippokratovou přísahou a lékařskou etikou,“ radí Válek, co si počít s lékaři, kteří si třeba za „vstupní prohlídku“ naúčtují několik tisíc korun, protože jejich kartotéka beztak praská ve švech a mohou si dovolit třídit pacienty podle majetku.

„Země na západ od nás to řeší různými typy připojištění. Na to, co není hrazeno pojišťovnou, nebo na to, co si lékaři vybírají, se může pacient připojistit,“ radí Válek. Ostatně připojištění je jeho oblíbené téma, nicméně tento návrh zavést připojištění, které by pacienty připravilo na výběr pololegálních a ilegálních poplatků, je obzvlášť originální.

Že je ministerstvo nakonec tím, kdo určuje (a má vymáhat) zákonný rámec fungování zdravotnictví včetně přísných pravidel výběru přímých plateb, profesora Válka netrápí. Pojišťovny by sice teoreticky mohly lékaře libující si v přímých platbách pokutovat nebo jim brát smlouvy, ale to by zase dost zásadně ovlivnilo místní dostupnost zdravotní péče. A za tu jsou ze zákona odpovědné primárně pojišťovny.

Ostatně o tom, jak se z přímých plateb ve zdravotnictví postupně stává džungle bez pravidel a jasně rozdělených kompetencí, mluvil nedávno v rozhovoru pro Vizitu šéf Kanceláře zdravotního pojištění Ladislav Švec.

Na připojištění letmo došlo také v rozhovoru pro iDnes, ale tady už se Válek jen zmínil, že „když si někdo připojistí, že chce vyšetření v sobotu v noci, tak proč ne. Ale nesmí to být na úkor standardně pojištěných pacientů.“ Zároveň ministr zopakoval, že neuvažuje o zavádění nadstandardů, které chtěl ještě loni v listopadu „vracet do hry“. Tím ovšem celá myšlenka připojištění zásadně ztrácí na půvabu.

Neexistuje-li jasně definovaný nárok, nebo přinejmenším taxativní výčet „nadstandardních“ úkonů, není vůbec jasné, k čemu je připojištění dobré a kde se v současném právním nastavení zdravotnictví nachází. A ministrovy zmínky o „dřívějším vyšetření“ nebo „mobilu na lékaře“ v tom jasněji neudělají.

Pro citovaný rozhovor na iDnes si ale ministr nechal jinou pouťovou pecku – regulační poplatky. „Regulace na urgentních příjmech je potřeba, řada lidí tam chodí zbytečně. Otázka je, jak pomocí regulačního poplatku sankcionovat ty, kdo to nadužívají. A to nemám vymyšlené, to čekám od NERV. Každopádně poplatky chci zavést,“ pravil Válek.

To je samozřejmě třaskavá věc, kterou si náramně užila opozice ve Sněmovně, ale jinak o Válkově nápadu opět nevíme nic. Netušíme, zda své tvrzení o nadužívání pohotovostí opírá o nějaká data, nebo jen o jednotlivé dojmy lékařů na sociálních sítích, kde, pravda, téma „zneužívání“ pohotovostní péče nebo sanitek rezonuje velmi silně. Můžeme se ale domnívat, že slovem „zavést“ míní Válek v případě poplatků za pohotovost spíše „zvýšit“, protože zavedeny už celkem dlouho jsou.

Je také docela možné, že postupně ztrácejí svůj regulační efekt, jak – opět bez opory v tvrdých datech – tvrdili už zástupci České lékařské komory na svém loňském sjezdu. Poslední ucelená statistická zpráva pochází z roku 2013 a mluví o tom, že pět let po zavedení regulačního poplatku se počet návštěv pohotovosti snížil o 45 procent proti roku 2007.

Jestli ale za dalších deset let tento regulační efekt zcela vyprchal, a je tedy potřeba jej obnovit zvýšením poplatku, nevíme. Víme jen, že Válek poplatky „každopádně chce zavést“. Za co a jak vysoké, zůstává na fantazii čtenáře.

Podobné je to s dalšími prvky Válkových vizí. Například s odměňováním zdravého životního stylu nebo trestáním toho nezdravého prostřednictvím bonusů a malusů na zdravotním pojistném. „Bonus je poděkování státu občanovi, který šetří státu obrovské peníze tím, že se účastní screeningových programů a prevence,“ řekl Válek na obrazovce Primy.

Redaktorka iDnes se v reakci na tento výrok logicky doptala: „Zmínil jste i bonus na zdravotním pojištění, znamená to, že by lidé dbající na prevenci měli nižší odvody?“ A na to ministr: „Takhle bych to neviděl, ale věci, které jsou dneska placené, by lidé mohli mít hrazené ze svého pojištění. Například jednorázová zrcadla u gynekologa.“ A dodal, že například žena, která přijde na screening ke svému gynekologovi, by mohla dostat balíček kosmetiky.

A tak dále a tak podobně. Nápady? Nepřeberně. Návrhy? Každou chvíli jiné. Konkrétní kroky nebo ucelená debata o posílení prevence, regulaci péče, připojištění? Zapomeňte.

Je to skutečně jako na pouti. Přistupte blíže a pohleďte zde na kosmetický balíček za preventivní vyšetření! Tam v mlze vidíte tajemné nadužívání urgentů vyžadující řešení! Tuhle zase obdivujte akrobatický kousek jménem připojištění bez nadstandardu! A nakonec – jako zlatý hřeb večera s největší fanfárou – regulační poplatky za něco!

Tamhle pán v klobouku by možná raději něco na způsob dvousložkového pojistného nebo individuálních plánů? Dneska neposloužíme, ale nezoufejte a počkejte si na naši příští štaci. Na všechny se dostane!