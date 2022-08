Vláda přislíbila, že učitelé dostanou přidáno. Plán ale vyjde na 50 miliard

Loni to bylo podle odborů ale jen necelých 119 procent. Průměrný plat pedagogického pracovníka sice postoupil na 44 936 korun, ale aby vláda dostála svému slibu už loni, musel by každý učitel dostat o 4,5 tisíce měsíčně víc, tedy přes 49 tisíc korun.

Ještě v roce 2017 se Česko pohybovalo na úplném chvostu tabulek, které dávají vedle sebe plat učitelů a zbylých vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Podle posledních dat z roku 2019 ale pod sebe konečně dostalo alespoň Maďarsko, Itálii a Slovensko. Teprve v příštích letech se ale do srovnání dostanou ještě výrazné nárůsty do platů v letech 2020 a 2021.

„Vláda schválila návrh zákona mj. zakotvující poměr platu pedagogických pracovníků k průměrné mzdě v národním hospodářství s navrženou účinností od 1. 1. 2024. Vláda tímto krokem naplňuje své programové prohlášení a bude povinna pro rok 2024, ale i pro další roky odpovídající objem finančních prostředků zajistit. Co se týká odměňování pracovníků škol v roce 2023, to bude teprve předmětem jednání vlády v měsíci září,“ nehodlá zatím nastínit svou představu o růstu platů ani ministr školství Vladimír Balaš (STAN).

Pokud by se měl vládní příslib promítnout už do platů v příštím roce, vyšlo by to veřejné rozpočty na 31 miliard korun navíc. A to v okamžiku, kdy letošní bilance státní pokladny míří ke schodku 330 miliard.