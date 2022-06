K mání je lék na žíly, který neprokázal účinnost. Posvětil ho Vojtěch

Podnětem ke spekulacím byl dopis, který došel Vojtěchovu náměstkovi Filipu Vrubelovi dva dny poté, co SÚKL opakovaně potvrdil Osmigenu úhradu od pojišťoven. Polská velvyslankyně Barbara Ćwiorová v něm Vrubelovi a Vojtěchovi děkovala za to, že společně zvládli „malou výzvu v česko-polských vztazích“, tedy zajistili úhradu pro lék polského výrobce.

Zlepšit by to mohl SÚKL, pokud by se pustil do revize cen a úhrad od pojišťoven. Ústav ovšem místo toho pouze připustil, že na miliardový trh vstoupili noví výrobci, kteří inkasují za méně prověřené preparáty stejnou cenu jako dosavadní monopolista za Detralex.