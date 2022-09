Vydává se za veterináře a ordinuje. Po zpackané operaci ho obvinili z týrání

Když se Seznam Zprávy snažily získat vyjádření obviněného Novotného, na telefonát na kliniku během ordinačních hodin reagoval podrážděně a redaktorku zasypal vulgárními urážkami. Telefonát pak utnul se slovy: „Hov*o ti je po tom, ty krávo, neotravuj!“ Ani MVDr. Peter Eichler se k obvinění nevyjádřil, na e-mail zaslaný do ordinace k jeho rukám do vydání článku nereagoval.

Podle informací od Komory veterinárních lékařů vystudoval Novotný pouze střední zemědělskou školu. Přesto on sám tvrdí, že vysokoškolským vzděláním v oboru disponuje, a tvrdil to i redaktorce Seznam Zpráv, když ho v únoru 2021 navštívila s kamerou. „Kdo vám to řekl, že nejsem veterinář? Mám na to vysoké školy,“ tvrdil tehdy suverénně a před dalšími otázkami se zavřel v ordinaci.