„Vyrazilo mi to dech.“ Lidé si stěžují na růst nájmů v bývalých bytech OKD

Paní Dominika bydlí v karvinském bytě šestým rokem. Kromě problémového souseda ji trápí především výrazné zvýšení nájmu. Za rok a půl narostl o více než 70 %, z necelých 5 tisíc na téměř 8,5 tisíce korun bez všech poplatků a energií.

V dvoupokojovém bytě s kuchyní o rozloze 55 m2 bydlí momentálně sama a na nájem nečerpá příspěvky na bydlení. Zatím jej zvládá platit, není si ale jistá, jak dlouho to ještě bude možné.

„Předtím mi zbývalo více peněz na různé aktivity, teď musím vše hodně omezovat. Jestli to budou takto zvedat i nadále, tak budu muset začít čerpat příspěvky,“ popisuje situaci mladá žena.

V jejím případě je za růstem nájmu hned několik příčin. Za prvním zvýšením stojí dorovnání tržní ceny, za druhým zrušení zaměstnanecké slevy a za třetím investice do domu, ve kterém se byt nachází.

„Tento vztah (mezi nájemkyní a firmou vlastnící byt) byl zahájen na nižší sazbě, než byla běžná v dané lokalitě, a to minimálně o 32 procent. První tři roky, které u nás klientka odbydlela, se výše nájmu měnila minimálně a k tomu byla klientce poskytnuta sleva 15 % (pro zaměstnance smluvních partnerů),“ uvádí mluvčí Heimstadenu, firmy vlastnící byt, Kateřina Piechowicz.

V listopadu 2022 byla podle mluvčí výše nájmu dorovnána na průměrnou výši nájemného v daném místě a v letošním roce skončila nájemkyni platnost slevy. Dům také prošel revitalizací a byl zateplen, což firma promítla do výměru na rok 2024.

Švédská firma Heimstaden, od které si paní Dominika byt pronajímá, vlastní v Moravskoslezském kraji 42 593 bývalých OKD bytů. V padesátitisícové Karviné jich má 7134, což ji staví do pozice silného hráče na karvinském realitním trhu.

Mluvčí Heimstadenu uvádí, že se nájem o inflaci zvyšuje jednou ročně. „Na rozdíl od jiných pronajímatelů, kteří zvedali nájemné o celou výši loňské inflace, tedy 15 procent, jsme tuto možnost neuplatnili a drželi se pod ní, na úrovni 12,5 procenta v průměru.“

Od OKD k Heimstadenu Součástí privatizovaného majetku OKD bylo také 43 000 bytů. Podle privatizační smlouvy měli mít nájemníci v případě prodeje bytů předkupní právo a měli je koupit za netržní ceny. Firma ale jednotlivé byty neprodávala, zato v roce 2015 prodala celou společnost. Nyní patří švédské společnosti Heimstaden Bostad.

Jak je ale vidět na případu paní Dominiky, nájemné se může zvedat častěji a o mnohem větší částky. Podle evidenčních listů nájemních smluv, které má redakce Seznam Zpráv k dispozici, se některým dalším nájemcům zvedl holý poplatek za byt i o 26 procent za rok, případně o více než 40 procent za tři roky.

Dominika ve stávajícím bytě zůstává proto, že jsou podle ní nájmy v okolí srovnatelné. Přestěhováním se do jiného bytu, ať už vlastněného soukromníkem, nebo Heimstadenem, by si nepomohla. Obecních bytů poté město vlastní pouze několik stovek a to včetně domovů s pečovatelskou službou.

Poslední variantou je hypotéka na vlastní bydlení, na tu ale nedosáhne každý. „Pokud by mi hypotéku schválili, tak bych si ji vzala, protože splátka a měsíční nájem už dnes vyjdou na stejné peníze,“ říká Dominika.

Část bytů odkoupit?

Na stále častější stížnosti na zvyšující se nájmy v bytech Heimstadenu upozornila na začátku listopadu zastupitelka za Moravskoslezský kraj Zuzana Klusová (Piráti). Podle ní vznikl problém již v situaci, kdy byly byty i přes původně opačná tvrzení vyvedeny z OKD podnikatelem Zdeňkem Bakalou.

Nájmy v Heimstadenu se zvedají, lidé na Karvinsku mají čím dál větší problémy to z nízkých platů utáhnout. Spravedlivá transformace mohla přinést řešení. Města z ní mohla rozvíjet bytový fond, vydělali by na tom všichni. Příspěvky na bydlení končí hlavně v kapsách velkých… pic.twitter.com/DOjhzSzCGI — Zuzana Klusová (@ZuzkaKlusova) November 9, 2023

„Region si to nese jako křivdu a stále se to nedaří vyřešit,“ tvrdí Klusová. Podle ní by nástrojem ke zlepšení stávající situace mohl být fond Spravedlivé transformace. „Snažit se část bytového fondu (od Heimstadenu) odkoupit, nebo vytvořit konkurenci, která by zabránila využívat dominantního postavení na trhu.“

O více než 40 % za dobu tří let zvýšil Heimstaden nájem také mladému muži, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou Ondra Foltýn. V 72metrovém bytě bydlí s přítelkyní a dvěma malými dětmi.

Zvyšování nájmu v bytech Heimstadenu jej frustrovalo natolik, že založil facebookovou skupinu „Heimstaden nájemci bez cenzury“. Kritické příspěvky týkající se bytů vlastněných švédskou společností byly totiž v jiných facebookových skupinách podle Foltýna mazány.

Po nasbírání dostatečného počtu členů by Foltýn rád skupinu přetvořil na spolek nebo iniciativu. Založil také petici, ve které signatáři nesouhlasí se zvyšováním nájmu.

Ve skupině se objevují ale i pozitivně laděné komentáře osob, které jsou s bydlením nebo výší nájmu spokojené.

Většina je ale opačného názoru. „Strašně mě to štve. Pracuju, mám dvě děti, přítelkyni na mateřské a nečerpám žádné příspěvky od státu,“ konstatuje Foltýn a dodává, že díky dobré práci zvládá bydlení platit. Ubírá ale z toho, co by mohl šetřit na vlastní bydlení.

Kupte si byt, radí náměstek

Karvinský náměstek primátora Radim Slíva (SOCDEM) lidem radí, že nejlepším východiskem je koupě vlastního bytu. „Trh s nemovitostmi je poměrně velký a ceny jsou příznivé,“ tvrdí.

Podle cenového kompasu Sreality.cz byla v říjnu 2023 průměrná cena za m2 bytu v Karviné přibližně 28 500 Kč. Jedná se o údaj u bytů s rozlohou 40–60 m2, kterých je na trhu nejvíce a tvoří tak nejrelevantnější vzorek. 60metrový byt tak vyjde v průměru na asi 1,7 milionu korun. Jedná se o jednu z nejlevnějších lokalit v Česku.

Město podle Slívy není v postavení, ve kterém by bytovou situaci v Karviné dokázalo ovlivnit. Cena pronájmu za metr čtvereční se v městských bytech sice pohybuje mezi 50–100 Kč, podle Slívy jich ale město vlastní pouze 168 a aktuálně k pronájmu nenabízí ani jeden.

Náměstek dále dodává, že město v budoucnu obecní byty stavět neplánuje. „V Karviné je přetlak bytů, větší nabídka než poptávka,“ vysvětluje.

Připouští ale problém, že byty skupují velké společnosti, které obchodují s chudobou. „Nemáme žádný nástroj, který by nám umožňoval tento byznys regulovat,“ konstatuje.

Obchod s chudobou, tedy doplácení nájmů příspěvky na bydlení, je problematický i podle Klusové. „Nebohatnou z toho lidé, kteří bydlí v těch bytech, ale jde to přímo do kapes pronajímatelům.“ Pokud tedy stát pomáhá nájemcům platit nájmy ve výši, na které by bez příspěvků nedosáhli, podílí se tak podle ní na umělém udržování vyšších nájmů.

„Vyrazilo mi to dech“

Jen díky příspěvkům na bydlení si stávající byt zvládá udržet seniorka Terezie z nedalekého Havířova. V domě aktuálně vlastněném Heimstadenem bydlí desátým rokem a 25 let předtím v něm žila její matka.

„Dříve když přišlo nějaké zvýšení, tak se jednalo třeba o 200, 300 korun. Nyní přišlo skokové zdražení, které mi úplně vyrazilo dech,“ popisuje důchodkyně. Ještě v červenci totiž vycházel čistý nájem na necelé čtyři tisíce. Od nového roku to bude více než 5300 Kč.

Společně se službami a energiemi tak zaplatí za 27metrový byt přes 10 000 Kč, přičemž její důchod dosahuje přibližně 14 500 Kč. Heimstaden nabízí slevu pro samostatně žijící důchodce, ta činí 600 Kč.

Stav bytu podle Terezie neodpovídá výši nájemného. „Jsou to zástavby, které se stavěly hned po válce. Takže je to starý barák, do kterého zrovna moc neinvestují,“ uvádí paní Terezie.

Foto: archiv paní Terezie Plechová kuchyňská linka Foto: archiv paní Terezie Na vlastní náklady si ji seniorka otapetovala.

Metr čtvereční v bytě s plechovým kuchyňským koutem vychází na 195 Kč, přičemž průměrná cena se podle Kvartálního monitoru realitních cen skupiny European Housing Services aktuálně v Moravskoslezském kraji pohybuje kolem 188 Kč za metr čtvereční.

Jediná rekonstrukce, která v bytě paní Terezie za 35 let proběhla, byla podle slov seniorky oprava koupelny, a to pouze díky havárii odtoku. „Heimstaden trval na tom, že opraví pouze trubky a rezavou vanu dají zpět,“ popisuje paní Terezie.

Dělníci ale odmítli starou litinovou vanu zpátky zasadit, a tak byla do bytu pořízena nová, včetně obkladu a dlažby. Pokud by ale nájemkyně chtěla v bytě opravit něco dalšího, musela by tak učinit na vlastní náklady.