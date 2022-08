„Vyšel jsem a mířilo na mě dvacet pistolí,“ líčí v Albánii zadržený Čech

Během dovolené se vydali do Itálie, Chorvatska i Albánie. V zemích mimo jiné navštěvovali různé opuštěné objekty, které si fotí a natáčí.

„Vlezeme všude, kde to jde, ale snažíme se neporušit žádný zákon. Nic neodnášíme, jenom prostě fotíme,“ popisuje v rozhovoru pro Seznam Zprávy Thomas Morgan, kterého v neděli – společně s jeho ženou a dvěma kamarády – zadržela albánská policie.

Čtveřice Čechů společně sdílí zálibu, která se označuje slovem „urbex“ – jde o průzkum a dokumentaci opuštěných staveb a objektů. Na své aktuální cestě kromě zbrojovky Poliçan navštívili i stará sanatoria či nemocnice.

Redakci Seznam Zpráv se je podařilo kontaktovat poté, co byli propuštěni na svobodu. Jsou prý pořád trochu v šoku, ale v pořádku. Mají ale obavy o svoji techniku, kterou jim úřady zatím zabavily.

Urbex je váš koníček?

Celý rok se připravujeme, že pak pojedeme na dovolenou a celý rok skládáme různá hezká místa… nebo hezká, jak pro koho… a pak je projedeme.

A vy ta místa natáčíte a dáváte na sociální sítě?

Dřív jsem to dával do různých urbexářských skupin, ale teď už to dávám jen na svůj Facebook. Je to sice veřejné, ale dávám to jenom k sobě a své manželce.

Zadržela vás už někdy policie?

Ne a ani jsme to nečekali. Mysleli jsme si, že tam bude třeba nějaký hlídač… Nenapadlo nás, že den před tím zadrželi nějakého Rusa, který bůh ví co udělal.

Celý objekt jsme prolezli a když jsem vylezl ven, tak na mě mířilo dvacet pistolí. Dvacet chlapů na mě řvalo a mířilo. Utekl jsem zpátky dovnitř a říkal si, že je to průser. Bylo to strašné, vůbec jsme nevěděli, co se bude dít a báli se o holky, protože ty s námi nešly.

Vy jste byl v té albánské továrně se ženou i s dalšími Čechy?

Ano. Dva kluci jsme byli uvnitř a holky zůstaly venku.

Druhá dvojice jsou vaši kamarádi?

Ano, známe se s nimi přes internet. Jsme takoví urbexářští přátelé.

Co se dělo, když jste zpanikařil?

Schoval jsem se ve tmě pod nějaký stůl. Ten areál je obrovský, je tam pět tunelů, které jsou asi půl kilometrů dlouhé. Kamarád byl někde o kousek jinde než já. A najednou začali z venku řvát moje jméno. Tak mi došlo, že museli zadržet holky a v tu chvíli mi bylo jasné, že v tom holky nenecháme. Vzdali jsme se a vylezli ven.

V médiích se objevila informace, že jste pronikli skrz nějaké dveře. Je to pravda?

Původně jsme chtěli jedny dveře podlézt, aniž bychom je poškodili. Ale když už jsme tam byli, tak jsme zjistili, že vedle jsou pootevřené dveře. Já se jimi procpal silou, ale nic jsme neotevřeli. Byly to obrovské betonové dveře. Nijak jsem je nepoškodil.

Už jste propuštění?

Asi jsme. Řekli nám, že je vše v pořádku. Jsme v restauraci a tady v televizi říkají, že jsme propuštění, ale vyšetřovaní. Vlastně nevíme, na čem jsme. Bojíme se dojít zpátky a vyzvednout si své věci.

Co vám zabavili?

Sebrali nám elektroniku v hodnotě 100 tisíc a řekli, že nám ji mezi třemi až deseti dny vrátí zpátky. MacBook, iPhone 13 mini, iPhone 12 pro max, dron DJI Mavic Air 2 a dalších spoustu malých věci, jako jsou externí paměti. Je toho hodně.

Zajímavé je, že nám sebrali telefony a nevím, jak nás chtějí zkontaktovat. Jsme trochu v šoku, ale v podstatě nám došlo, že dělali svoji práci a my jsme udělali něco, co jsme neměli. To je nám jasné, ale zítra se s nimi chceme domluvit, co udělat, aby nám vrátili věci.

Jste v kontaktu s českou ambasádou?