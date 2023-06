Výši důchodu se dozvíte z internetového bankovnictví, plánuje Jurečka

Přihlásíte se do svého on-line bankovnictví a vedle informací o zůstatku na účtu či splátkách hypotéky uvidíte přibližnou výši svého starobního důchodu.

„Je to o tom, aby si ve 30, ve 45 nebo třeba v 50 letech mohl člověk říct, že jeho životní strategie je dobrá a odpovídá tomu, jakou chce mít životní úroveň v důchodu,“ vysvětloval v rozhovoru pro Ptám se já na Seznam Zprávách s tím, že jde i o jistou formu finanční osvěty.

„Česká správa sociálního zabezpečení má aplikaci, kam se můžete nalogovat, a pokud máte nějakou pojistnou historii, vidíte, jaká bude asi výše důchodu. My to chceme propojit s elektronickým bankovnictvím,“ řekl.

„Je to první moment, kdy můžeme člověku dát nějakou orientační informaci,“ doplnil ministr během čtvrtečního rozhovoru s živým publikem na půdě Vysoké školy ekonomické.

Podle tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí jde zatím o ideu, nelze tak odhadnout, od kdy by klienti bank mohli ve svém internetovém bankovnictví orientační výši důchodu vídat.

„Přímé propojení systému s bankou je otázkou sdílení údajů o klientovi mezi veřejnou a soukromou sférou, a vyžadovalo by tak pevný rámec daný právní úpravou, která by za tímto účelem musela být přijata,“ vysvětlil Seznam Zprávám mluvčí resortu Jakub Augusta.

„Byli jsme oslovení MPSV s nabídkou spolupráce na penzijní reformě, a to zejména ve smyslu propagace míry spoluodpovědnosti občanů za výši svého důchodu. Nyní čekáme na bližší kontury obsahu důchodové reformy, která zřejmě bude k dispozici během několika dalších měsíců,“ reagoval na dotaz mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša.

„Je to i v souladu se strategií České spořitelny zaměřovat se na finanční zdraví klientů. Informace o tom, jakou výši důchodu může daný člověk očekávat, ho může přimět například více si spořit na důchod, respektive investovat,“ uvedl mluvčí spořitelny František Bouc.

Už prý testovali možnost propojení klientů do Portálu občana. „Respondenti hodnotili vstup do Portálu občana přes internetové bankovnictví jako velmi bezpečný a většinou uváděli, že jim takový postup přináší zjednodušení,“ podotkl Bouc. Z testu prý zároveň vyplynulo, že lidé spíš neočekávají, že by je banka propojovala se státními službami.