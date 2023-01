VZP bude mít nadále pobočku u Zemanova sponzora. Celkem zaplatí na 100 milionů

Předseda představenstva AZ Palác Zdar Jakub Zavoral redakci napsal, že i po snížení ceny za pronájem u JTH Mírové náměstí, zaplatí VZP v původním sídle do října 2034 o více než 15 milionů korun víc. Uvedl přitom, že přestavbu a zabezpečení prostor nebo instalaci kamerového systému by u jeho firmy nemusela VZP platit, neboť společnost AZ Palác Zdar by to hradila na vlastní náklady.