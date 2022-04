VZP spočítala, že ji péče o uprchlíky vyjde na sedm miliard

Odborníci mají první data o tom, na kolik vyjde zdravotní péče o lidi z Ukrajiny, kteří přišli do Česka po začátku ruské agrese.

Pracovníci největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP spočítali, že letos v létě by mělo být v Česku okolo 420 tisíc ukrajinských uprchlíků. Podstatná část se přitom zaregistruje právě u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Bude jich, jak uvádí tato pojišťovna, asi 360 tisíc.

Podle údajů, které má VZP také k dispozici, přitom již přes 18 tisíc z nich začalo v Česku pracovat. „Nyní se ukazuje, že by mohly být výhledy u ukrajinských uprchlíků optimističtější. Ze skupiny lidí, kteří by tu mohli ve věku 18 až 65 let pracovat, jich začalo pracovat už zhruba jedenáct procent,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek.