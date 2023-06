Wollner se pustil do nového šéfa ČT: Dělá na politickou objednávku

Bývalý šéf Reportérů ČT Marek Wollner se ohradil proti výrokům Jana Součka, který se začátkem října posadí do křesla generálního ředitele veřejnoprávní televize. Vadí mu záměr znovu se zabývat situací v týmu Reportérů.

Pro připomenutí: z pořadu i televize odešel Wollner v lednu po vzájemné dohodě poté, co si několik podřízených stěžovalo na šikanu a sexuální obtěžování. Novinář to popírá, podle komise, která se věcí zabývala, nedošlo k trestnému činu.

„K těm deliktům mělo docházet po tak dlouhou dobu a týkaly se tak širokého spektra pracovníků České televize, že mi přijde vrcholně nepravděpodobné, že by o tom nevěděl širší okruh lidí,“ prohlásil.

„Pokud jediné, co se v Reportérech doposud změnilo, byl odchod Marka Wollnera, je to pro mě překvapivá záležitosti.“

Část politického spektra vytýká laxní řešení celé situace končícímu řediteli Petru Dvořákovi. Kauza Wollner přišla na přetřes i během středečního jednání Rady ČT, které se týkalo výběru ředitele na příštích šest let. Dvořák nakonec v souboji se Součkem neuspěl.

Wollner je přesvědčen, že Souček v celé záležitosti koná na politickou objednávku. „Snaží si dělat politickou reklamu šlapáním po mém jménu, aniž by věděl cokoliv bližšího. Chce se zavděčit politikům tím, že by měl ještě řešit mé kolegy za to, že za mnou celou dobu stáli,“ řekl Seznam Zprávám.