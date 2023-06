U Reportérů ČT je namístě restart, říká nový ředitel České televize

Volba nového generálního ředitele České televize byla napínavá až do poslední chvíle. Jan Souček porazil dosavadního šéfa ČT Petra Dvořáka až ve třetím kole.

V rozhovoru, který ihned po svém zvolení poskytl novinářům, Souček naznačil, co od něj veřejnoprávní instituce může v následujících šesti letech očekávat.

Čekal jste takový výsledek?

Samozřejmě mě potěšil výsledek už v prvním kole, bylo zjevné, že jsem radní zaujal, ale napínavé to bylo do posledního kola, zejména pokud by se nedostalo minimálně 10 hlasů, volba by se odsunula na 21. června. A pokud by se nezvolilo ani tehdy, tak by to pro ČT znamenalo docela pekelný půlrok, protože by se čekalo na dovolbu nových radních dle nového zákona a ten půlrok by televizi neprospěl.

Jaké jsou vaše první dojmy, co od mandátu očekáváte?

Samozřejmě mám radost, že koncepce, která klade důraz zejména na digitální platformy, získala podporu 11 z 15 radních. Těším se na ty výzvy. A je tam také celá řada otázek, které teď zbývá zodpovědět. Pro mě je teď asi nejaktuálnější získat podrobnosti o chystaném kontraktu s Voyo.

Jaký tým si s sebou na Kavčí hory přivedete?

Tohle nechme na následující týdny. Já bych si teď rád užil deset dvanáct dnů volna. Předpokládám, že personální otázky budu dolaďovat od července do září, což je čas zbývající do toho skutečného mandátu.

Chcete dělat nějaké změny ve zpravodajství?

Chci vypilovat věci, které se během posledních let ukázaly, že nejsou úplně funkční. Je celá řada úkolů, které nevznikly tím, že by to ČT doteď dělala špatně, ale technologický vývoj a události, které jdou kolem nás, mění požadavky toho, co dnes společnost od veřejnoprávní služby čeká. A to je i ta digitální agenda.

Výstavní skříní veřejnoprávní televize jsou některými politiky neoblíbené a kritizované pořady 168 hodin, Reportéři ČT, Otázky Václava Moravce. Zůstanou?

Já jsem se netajil tím, že třeba u Reportérů ČT je namístě nějaký refresh, restart toho týmu. Nějaký takový formát investigativní žurnalistiky ale nepochybně do portfolia ČT patří. Já se rád budu bavit s tím týmem, který dnes v ČT funguje, bavit se s lidmi, kteří by do budoucna měli vést zpravodajství a aktuální publicistiku, o jejich představách. Věřím, že tu společnou představu najdeme tak, aby ta nová podoba byla divákům k dispozici třeba na začátku příštího roku.

Může se změnit nezávislost a nestrannost zpravodajství České televize?

Na nezávislosti nebo nestrannosti zpravodajství ČT se nic měnit ani nemůže. To jsou zákonné předpoklady pro to, abychom naplňovali veřejnou službu. Na tom já nic měnit nechci.

Jaké budou vaše první cíle?

Týkají se zpravodajství. Já bych rychle rád dosáhl přerozdělení agendy mezi jednotlivými mutacemi regionálního zpravodajství ČT. Týká se to především Svitavska, Žďárska, Třebíčska, protože to jsou oblasti, které i historicky mají mnohem blíž k moravským krajům, a dnešní zařazení do regionálních mutací odbavovaných z Hradce, Ústí nebo Plzně mi přijde nelogické.

Současně okamžitě zahájíme práce na přípravě nové digitální zpravodajské platformy, to budou asi ty kroky, které bych podnikal hned po nástupu prvního října. A nepochybně mezi první kroky bude patřit také diskuze o rozpočtu ČT na příští rok.

Něco dalšího?

Ještě před říjnem bych velmi rád vstoupil do diskuze s týmem, který na Ministerstvu kultury připravuje velkou novelu zákona o ČT. Protože bez ohledu na to, že mi mandát začíná až v říjnu, obsah té novely bude ovlivňovat činnost televize na roky dopředu. Do toho se vrhnu už o prázdninách, pokud budou zástupci ministerstva souhlasit.

Čím si myslíte, že jste Radu ČT zaujal?

Nevím, čím jsem radní zaujal. Věřím, že asi mohla zaujmout moje třicetiletá praxe, respektive z ní vyplývající přehled o tom, co se v mediálním prostředí děje, ale také co jsou v současné době ta slabá místa.

Navážete na projekty, které představil a rozjel současný ředitel Petr Dvořák, nebo začnete budovat od základů vše nové?

Nikdy jsem se netajil tím, že nekandiduji na ředitele ČT proto, abych tady způsobil revoluci, takže rozhodně navážu. Na všechno dobré, co tady v ČT doposud vzniklo, navázat chci. Myslím, že jedním z nejslabších míst od revoluce je to, že tady běháme ode zdi ke zdi a bouráme to, co vytvořili naši předchůdci, zejména v politické sféře, a potřebujeme pořád stavět něco nového. Já bych rád navázal na to dobré, co tady už funguje, a rostl výš a výš.

Bude váš mandát dostatečně dlouhý na to, abyste zvládl aplikovat vše, co jste si předsevzal?

Já jsem radním hned na začátku řekl, že jim nabízím svoje analytické a systematické přemýšlení, takže když už jsem psal ten projekt, snažil jsem se do něj nezařazovat věci, které by se během šestiletého mandátu nepodařilo nastartovat a současně přivést aspoň do bodu, kdy už budou znatelné výsledky. Takže věřím, že ten šestiletý mandát bude dostatečný.

Česká televize má sídlo v Praze, vy jste z Brna. Přestěhujete se?