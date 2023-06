Rada volí nového šéfa ČT. Z těchto mužů vybírá

Právě spolupráce s PPF mu později otevřela cestu do médií. Roku 2003 se stal generálním ředitelem TV Nova a v této funkci setrval až do roku 2010.

„Televize potřebuje nové impulzy a myslím, že jí mám co nabídnout,“ řekl Souček pro ČTK, když svoji kandidaturu oznamoval. „V posledním období se můj názor, kudy by se měla televize ubírat, lehce liší od toho, co navrhoval současný management, a rád bych tak Radě ČT svou představu předložil. Nesouvisí ani tak s tím, jaké pořady vyrábět, ale s tím, jakým způsobem by se měl stavět rozpočet a kolik peněz televize na svoje fungování potřebuje,“ pokračoval.