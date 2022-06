Žákům přednáší spolek blízký scientologům. Ministerstvo před ním varuje

Do desítek tuzemských měst zavítala v uplynulých dnech akce nazvaná Cyklo-běh za Českou republiku bez drog.

Zmíněný Cyklo-běh se mohl honosit záštitou senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. „Byla to akce, nad kterou jsme přebírali záštitu tradičně už za mých předchůdců. Musím se přiznat, že jsem si tak detailně ten spolek nelustroval, takže o tom nevím,“ připustil pro Seznam Zprávy předseda výboru Jiří Drahoš (nestraník za STAN).

Spolek s kritikou nesouhlasí. „Spousta lidí ty přednášky ani neviděla. Já v té branži dělám už 12 let a lidé často hodnotí něco, s čím nemají osobní zkušenost,“ řekl jeho ředitel Lukáš Bechyně.

Podle něj se na straně ministerstva školství jedná o chybu z minulých let a organizace nakonec k činnosti dostala před několika lety posvěcení. Vyjádření mluvčí Lednové je ale aktuální.

Na svém webu spolek na scientology odkazuje – uvádí, že stáli u zrodu kampaně Pravda o drogách a členové církve jsou do ní dosud celosvětově zapojeni. Lze se tam i dočíst, že spolupracuje s projektem Foundation for a Drug-Free World, který scientologové založili a podporují. Zmiňuje také scientologický odvykací program Narconon.

V tiskové zprávě k Cyklo-běhu pak spolek uvedl, že bude městům prezentovat „efektivní Hubbardův detoxikační program pro drogově a alkoholově závislé“. Ten je pojmenovaný po zakladateli scientologů a zakládá si na odvykání bez použití substitučních léků. „Rozhodně se nejedná o metodu, která by byla nějak výzkumem podložená. Je to spíš ideologie nebo dogma,“ řekl k tomu adiktolog Josef Radimecký z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Zmínka o blízkosti k scientologům nicméně v tiskové zprávě chybí. „O tom, že to pořádají, nevím. Není to nikde na materiálech a v žádné informaci to nezaznělo,“ řekl Jakub Velecký, ředitel základní školy ve Svitavách.