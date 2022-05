Žalobce podal stížnost na soud, který vrátil Bečvu k došetření

Podle předsedy soudu Pavla Kotradyho soud ve vyšetřování spatřuje nedostatky, které by se mohly projevit při dokazování. Sachr dnes řekl, že se s argumentací soudu neztotožnil.

Stížnost podal Sachr na konci minulého týdne. „Byla ohlášena s tím, že ji následně odůvodním,“ uvedl Sachr. „Věc se teď přesune ke Krajskému soudu v Ostravě, pobočce v Olomouci, který o mé stížnosti rozhodne,“ uvedl Sachr. Rozhodnutí by podle něj mohlo trvat déle. „Za 14 dní to asi nebude,“ řekl Sachr.

Kotrady již dříve řekl, že jeho kolegyně vrátila věc k došetření. „Protože tam vidí podstatné problémy v dokazování v tom směru, že by u soudu muselo být prováděno v rozsáhlé míře. A od toho tady není soud, aby zajišťoval většinu důkazů. Od toho je státní zástupce,“ uvedl Kotrady.

Server Seznam Zprávy dříve uvedl, že soudkyně vsetínského soudu vrátila vyšetřovatelům případ do přípravného řízení, protože podle ní neexistuje žádný přímý důkaz, odkud do řeky přitekla voda, která byla příčinou otravy ryb. V den, kdy se havárie projevila, zasahující neodebrali u klíčových výpustí žádné vzorky a neměli přehled o výpustích do Bečvy. Vyšetřovatelé mohli opomenout skutečné místo kontaminace řeky.