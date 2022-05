Glosa: Kauza Bečva se nevyšetří nikdy

Na koncích podobných zamotaných případů padávají slova o tom, že po nich zůstává „pachuť“ – například proto, že resumé události působí dojmem, že „vlk se nažral a koza zůstala celá“. Nebo proto, že někdo vidí nesmazatelné stopy po zametání pod koberec. Případně není jasné, co ze zkoumání, jak to bylo doopravdy a kdo za to může, vyplývá. Matka všech průmyslových katastrof, Černobyl, do této množiny částečně patří také.