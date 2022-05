Záhadné záněty jater u dětí: Lékaři popisují hlavní příznaky

Česko sice zatím žádný podobný případ neregistruje, podle mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánky Čechové to ale může být otázka času.

„S ohledem na fakt, že výskyt těchto případů hepatitidy hlásí mnohé evropské země, nelze samozřejmě vyloučit do budoucna ani výskyt v České republice,“ uvedla pro Seznam Zprávy.

Akutní jaterní záněty se vyskytují u doposud zdravých dětí a testy vylučují již známé typy hepatitidy A, B, C, D i E či jiné známé příčiny podobných potíží.

„Průběh je závažnější než u běžné hepatitidy a s největší pravděpodobností se většina nemocných dostane do nemocnice. Rodiče problémy určitě poznají, onemocnění neprobíhá skrytě. Pokožka dítěte zežloutne, dostaví se horečka, zvracení či průjem,“ přiblížila pro Seznam Zprávy Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

S ohledem na průběh nemoci je podle ní cesta k lékaři nevyhnutelná. „Žloutenka u dítěte není úplně běžná, takže zpozorní každý pediatr. Naši lékaři už navíc dostali doporučené postupy od odborné společnosti infekčního lékařství. Takže vědí, jaké odběry udělat a podobně. Víme také, že se problém týká zejména malých dětí do pěti let,“ dodává lékařka.

Podle infektologů tvoří děti od tří do pěti let asi 65 procent případů. Většina malých pacientů se během hospitalizace uzdraví, u části ale může dojít k jaternímu selhání s nutností transplantace. Nemoc si nejspíš vyžádala i několik životů. Jen v USA, kde bylo zatím potvrzeno přes sto případů, byla akutní hepatitida neznámého původu označena jako pravděpodobná příčina smrti u pěti pacientů.

Foto: WHO, Seznam Zprávy

Mluvčí hygieny Moravskoslezského kraje Aleš Kotrla připomíná, že by rodiče při podezření na hepatitidu měli zejména co nejrychleji přijít k lékaři, který vyšetří krev, moč a stolici a určí možný původ nemoci. Lidé by podle něj ale neměli panikařit. „Chápu, že v tom někteří úzkostní rodiče mohou vidět riziko, ale v Moravskoslezském kraji je zatím nulový výskyt,“ dodal.