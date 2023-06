Zastavte tu akci, brojí spolek proti queer čtení dětem. Pořadatelé necouvnou

Čtení pohádek dětem o homosexuálních tučňácích, které v úterý přečte drag queen umělec, dál budí emoce. Aliance pro rodinu v týdnu obeslala své podporovatele.

„Nabádáme je, aby se ozvali pořadatelům, jihomoravskému hejtmanovi a brněnské primátorce a snažili se tu akci zastavit slovní kampaní. K osobní účasti nevyzýváme, ale myslím, že se toho chopí jiná uskupení. Nejsme jediní, komu se nelíbí. Tahle akce vzbudí velkou nevoli,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí aliance Jana Jochová.

Jaká další uskupení má na mysli, však neupřesnila. Odmítá však jakékoli násilné protesty. „To není náš styl,“ doplnila.

Brno už zažilo divadelní skandál. Část křesťanů a extremistů v květnu roku 2018 přerušila kontroverzní divadelní hru o Ježíši, v níž obrazně znásilnil muslimku.

Současná akce s názvem Čtení pro (pra)rodiče a děti s Ivory Divine je součástí festivalu sexuálních menšin Brno Pride Week. Pohádku o dvou samcích tučňáka, kteří vysedí opuštěné vejce, bude číst brněnský drag umělec. Pojem drag queen označuje muže, který s pomocí výrazného kostýmu a líčení karikuje ženy a ženské stereotypy. Úterní čtení se kvůli nenávistným komentářům přesunulo z veřejné Knihovny Jiřího Mahena do Kina Art.

Pořadatelé zatím neuvedli, zda budou zájemce o akci u vstupu do kina nějak detailněji prověřovat. Bezpečnostní opatření však podrobně řeší. „Situace je momentálně extrémně citlivá. Nechceme otevírat karty a přilévat do ohně. S policií jsme v kontaktu, ale víc vám bohužel říct nemůžu,“ uvedla mluvčí festivalu Šárka Strýhalová.

Policisté ale odmítli, že by se čtení chystali ohlídat přímo v kině. Budou však připravení rychle zakročit. „V tuto chvíli není důvod, abychom na akci dohlíželi. Pokud by došlo k narušení veřejného pořádku, případně k jinému protiprávnímu jednání, zasáhneme a zjednáme nápravu,“ upřesnil pro Seznam Zprávy policejní mluvčí Pavel Šváb.

Kritika dotace

Jak už Seznam Zprávy informovaly, experti varovali, že by účast uniformovaných policistů do akce mohla vnést další vyhrocení. „Jakmile se do sporů vloží policie, děti samozřejmě cítí napětí, takový pocit, že je něco špatně. V důsledku to může být víc poškozující než akce. Zároveň neříkám, že se všem dětem musí tento typ čtení líbit,“ sdělila socioložka Masarykovy univerzity Lucie Jarkovská, která se akce zastává.

Zároveň není jasné, zda bude možné se na akci volně dostat. „Se zájemci jsme v kontaktu na sociálních sítích a po e-mailu. Kdo chce přijít, ať nám napíše a dozví se víc,“ ujistila Strýhalová.

Festival Brno Pride Week dostal od Jihomoravského kraje dotaci 600 tisíc korun. Spolek Aliance pro rodinu vyzval v otevřeném dopise hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) a brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou (ODS) ke zrušení podpory akce. Politici změnu podpory odmítají a odkazují na diverzitu ve společnosti.

„Absurdní panika“

Spolek, který se pasuje do role ochránce rodinných zájmů a vystupuje proti potratům, nešetří ostrou rétorikou. „Když vidíme, že jsou drag queens pedofilně orientované, tak s akcí nemůžeme souhlasit. Jestli paní primátorka říká, že je to diverzita, tak v mnoha zemích přistupují k omezení účasti drag queens před dětmi. Ať dospělí do takového typu zábavy děti netahají a neplaťme ji z našich daní,“ namítla Jochová.

O tom, proč má vést čtení pohádek nalíčeným mužem k pedofilii, má jasno. „Jsou to otevřené dveře tomu, kam takové akce povedou později, pokud se stanou normálem ve společnosti. Máme videa, jak děti na těchto událostech twerkují, kroutí zadečky,“ doplnila.

Jakýkoli sexuální podtext umělec Ivory Divine odmítá. „V životě jsem neslyšel o pedofilní Drag Queen a není to samozřejmě ani můj případ. Drag není fetiš a není v tom nic sexuálního. Jedná se o druh umění a zábavy,“ reagoval pro Seznam Zprávy.

Také podle Jarkovské jsou podobná nařčení mylná. „Že by se tím děti vedly k nějakému zneužívání, je úplně absurdní morální panika,“ reagovala.

Doplnila, že Aliance pro rodinu vytváří falešný obraz akce. „Když řeknu, že by děti neměly chodit do kostela, protože mnoho farářů děti zneužívá, tak mě spousta lidí celkem správně opraví. Pokud se někomu něco takového stalo, je to špatně, problém se musí řešit. Ale není to tak, že je kostel určený pro zneužívání dětí,“ namítla.

Podle ní jakékoli instituce - stejně jako veřejná knihovna - maximálně dbají na to, aby byly jejich akce pro děti bezpečné a nepřekračovaly se tam nějaké hranice.

Škodlivost představení odmítla i Knihovna Jiřího Mahena, která čtení spolupořádá. „Fenomén drag queen nepropaguje žádné antisociální chování a nepředstavuje bezpečnostní ohrožení, jedná se o svébytný performativní umělecký žánr. Pedagogický přesah čtení s drag queen tkví především v tom, že si děti mohou zvykat na diverzitu, což je přirozená vlastnost dnešní společnosti,“ uvedla na svém facebookovém profilu.

Umělce mrzí, jakým stylem se odpůrci proti čtení vymezili. „Aliance pro rodinu šíří zbytečnou paniku, demagogická tvrzení a lži. Připomíná mi to hon na čarodějnice. Je to jen zloba a nenávist převlečená za obavy. Snaží se v lidech vyvolat strach a tím rozpoutávají vlnu nenávisti,“ řekl.

Podle něj většina útoku pramení ze lživých tvrzení Aliance pro rodinu.„ Je to absurdní a nesmyslné. Akce čtení pro rodiny s dětmi měla být naprosto poklidná a přátelská. Je dobrovolná a je pro děti v doprovodu rodiny, takže jakékoli nebezpečí je vyloučeno,“ dodal.

Navzdory tvrzení Aliance pro rodinu je čtení drag umělců dětem běžné po celém západním světě, nicméně i tam vyvolává rozpory.

Ač se Jochová odvolává k zákazu v několika federálních státech USA, podle agentury AP je čtení drag umělců dětem fakticky zakázané jen v Montaně.

„Montana se stala prvním státem, který zakázal lidem oblečeným v drag kostýmech číst knihy dětem ve veřejných školách a knihovnách,“ uvedla agentura v závěru května.