Číst dětem queer pohádku bude muž v kostýmu ženy. Pod dohledem policie

Dětské čtení pohádek v Brně spěje k dramatickému rozuzlení. Na akci, při níž bude dětem předčítat muž v ženském kostýmu, v úterý nejspíš dohlédne policie. Akce se kvůli nenávistným komentářům přesunula z knihovny do kina, ani to však situaci nezklidnilo.

Veřejná instituce se na akci podílí. Událost patří do programu Pride Week. Festival upozorňuje na práva sexuálních menšin. Pohádku o dvou samcích tučňáka, kteří vysedí opuštěné vejce, bude číst brněnský drag umělec Ivory Divine. Neziskovka Aliance pro rodinu žádá politiky o další omezení akce.

O jejím smyslu se přou i odborníci. Psychiatr Radkin Honzák událost odsoudil na svém blogu v článku nadepsaném „Drsná perverze pro děti z Brna“. „Na prknech soukromých cirkusů je vše možné, veřejná instituce by se možná měla zamyslet, než pustí do svých prostor tohleto,“ napsal mimo jiné.

Socioložka Lucie Jarkovská z Masarykovy univerzity, která se věnuje otázkám genderu a sexuality ve vzdělávání, to vnímá opačně. Podle ní divadlo pro nejmenší běžně hýří barvami, přehnanými kostýmy a je to dětem blízká forma sdělení. „Vůbec neřeší otázku identity, sexuality. Zakážeme snad dětské karnevaly? Kdybychom šli do důsledků, musíme z pohádkového světa vymýtit spoustu postav. Možná Aliance pro rodinu přijde s tím, že Štaflík nemůže žít se Špagetkou a Křemílek s Vochomůrkou,“ odkázala k večerníčkům.