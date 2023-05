Snad náš krok dodá odvahu dalším, říkají oběti učitelů z univerzity

„Ve výsledku mě mrzí jediná věc. Že to univerzita neřešila rázněji hned, jak za nimi přišly holky poprvé. Škola začala více řešit případ až poté, co se skrze Seznam Zprávy dostal do médií. Ale jsem ráda, že se nakonec věci hnuly,“ říká další z absolventek. Na výcvikovém kurzu viděla, jak jeden z učitelů sprostě vynadal spolužačce, která s ním odmítla mít pohlavní styk.

Policisté případ několik měsíců prověřovali. Nakonec jej odložili, k trestnému činu podle nich nedošlo. „Bylo pro mě stresující, že to vše budu muset opakovat někde před soudem. Nemám důvěru v to, že by má výpověď byla dostatečně anonymní. Dotyční snad nebudou tak hloupí, že by podobné jednání někde ve škole opakovali,“ říká.