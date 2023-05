Ke znásilnění nedošlo, řekli policisté. Případ z univerzity odložili

Jak redakce zjistila, případ však trestní dohru mít nebude. „Celou věc po důkladném prošetření kriminalisté uložili. Nebylo zjištěno protiprávní jednání, které by opravňovalo zahájit trestní stíhání pro konkrétní trestný čin,“ uvedla pro Seznam Zprávy policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Jedna z bývalých studentek popsala nechtěný sex s učitelem na výcvikovém kurzu. „Pořád jsme mu vykala a říkala ‚ne‘, že nechci žádný styk. Mnohokrát jsem to opakovala. Neměl ani kondom. Později mi řekl, že jsem ‚ne‘ neříkala dost přesvědčivě,“ sdělila už dříve pro Seznam Zprávy.

Policie ani nezahájila úkony trestního řízení. „Policie se případem začala zabývat z moci úřední na základě toho, co se objevilo v médiích. Nezjistili jsme nic, co by naznačovalo protiprávní jednání,“ dodala.