„Při slově ďábel se podívali na mě.“ Němci chtějí změny v katolické církvi

Bylo to krátké a pro mnoho přítomných určitě překvapivé vystoupení, které se událo minulý týden ke konci setkání desítek zástupců katolické církve z evropských zemí v Praze.

„Před chvílí jsem si všimla, že byl zmíněn výraz ‚ďábel‘ a v momentu se ke mně upřely pohledy. To bolí,“ prohlásila Stetterová-Karpová, načež pár lidí v konferenčním sále hotelu Pyramida zatleskalo.

Ein sonderbarer Moment beim Kontinentaltreffen der Weltsynode in Prag mit Irme Stetter-Karp, Präsidentin des ZdK. pic.twitter.com/F6DKhUjFmo

Už od roku 2019 němečtí katolíci tyto snahy zastřešili pod projekt s názvem Synodální cesta . Je to vlastně podrobná vnitrocírkevní debata o reformách. Návrhy, které v diskuzích krystalizují, mají kromě Spolkové republiky širší podporu také v některých dalších západoevropských zemích, například ve Švýcarsku nebo zemích Beneluxu.

Co je ale pro německé katolíky podstatnější – a zároveň skličující – na odmítavé reakce narážejí v Římě, bez jehož souhlasu nemohou změny provést. Platí to i o papeži Františkovi, který má pověst celkem pokrokové hlavy církve.

„V Německu už je jedna velmi dobrá evangelická církev. Nepotřebujeme mít dvě,“ poznamenal papež František loni v čevnu, když parafrázoval, co řekl předsedovi německé biskupské konference Georgu Bätzingovi. Narážel tím na varování, které směrem k německé Synodální cestě občas zaznívá – že se vydává podobnou cestou jako v 16. století reformátor Martin Luther, který se nakonec od katolictví odloučil a stál u vzniku samostatné církve.

Z jednání evropské synody odjížděli němečtí zástupci se smíšenými dojmy. Sice ocenili, že se v závěrečném dokumentu objevily z jejich pohledu pozitivní prvky, jako otevřené přiznání církve ke zneužívání nebo formulace o potřebě zapojit ženy do církevních procesů včetně rozhodování. Zároveň se však v německých reakcích opakovala také nespokojenost , že se nic moc nevyřešilo a věci se mění příliš pomalu.

"Vom drohenden #Schisma reden immer nur die Leute, die sich über ein Schisma freuen würden", sagt @cardinal_jch zur @SynodPrague2023. Bei der Bischofssynode in #Rom würden zudem sehr wohl Laien beteiligt. #Weltsynode https://t.co/hVJ5LxRl6Q

„Není to synoda o svěcení žen ani synoda o homosexualitě. Je to synoda o synodalitě, církvi, společenství, účasti a poslání,“ zdůraznil Hollerich, který přitom bývá řazen mezi progresivní kardinály. V minulosti se například vyslovil pro to, aby homosexuální chování nebylo v katolické církvi považováno za hřích.