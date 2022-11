Zdravotnické odbory odmítají zavedení nadstandardů. Je to asociální, tvrdí

Válek v sobotu řekl, že by chtěl zákon vrátit do hry. Zároveň podotkl, že ve zdravotnictví neexistuje nic, kde by nadstandard nevedl ke zvýšení kvality péče. „Ve chvíli, kdy řekneme, že jsou nadstandardy, říkáme, že prostě budou dvě skupiny kvality péče,“ uvedl.

Podotkla, že podle Válkova odůvodnění to přinese zkvalitnění pro všechny. Zdůraznila, že je ale potřeba nadstandardy dobře vysvětlit veřejnosti. „Ale zároveň je to jedna z těch věcí, které bychom měli začít řešit,“ dodala.

Poukázala také na to, že peníze z připojištění by nepřicházely do zdravotnictví, ale do zdravotních pojišťoven. „Do zdravotnictví by se dostaly teprve tehdy, až dojde k pojistné události a až ji pojišťovna bude ochotna proplatit,“ dodala Žitníková.