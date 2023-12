Železný končí v Událostech. Dám se zdravotně do kupy a vrátím se, říká

V týmu moderátorů hlavní zpravodajské relace České televize dojde ke změnám. ČT ve středu oznámila, že novým moderátorem Událostí bude dosavadní dlouholetý zlínský zpravodaj Josef Kvasnička. Do moderování večerního pořadu Události, komentáře pak naskočí dosavadní moderátorka Devadesátky Tereza Řezníčková.

Oba nahradí moderátora Jakuba Železného. Ten už dříve oznámil, že chce skončit v Událostech, komentářích. Nyní televize uvedla, že se Železný stahuje z obrazovky i u hlavní zpravodajské relace.

„Primárně je to otázka zdravotní. Potřebuju čas na to, abych se dal dohromady,“ říká Železný v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Momentálně je na nemocenské, ale z televize prý neodchází. Do budoucna by se chtěl věnovat mladším kolegům, a až přijde vhodná chvíle, zase se na obrazovky vrátit. Jaké konkrétní problémy ho trápí, nesdělil.

Už dříve jste ohlásil, že se stáhnete z Událostí, komentářů. Čekal jste, že skončíte i v Událostech?

Celá ta věc se týká především mého zdravotního stavu, protože tento opravdu děsivý rok si prostě začal vybírat daň na mém zdraví. Primárně teď potřebuji dát dohromady svůj zdravotní stav, abych mohl zase, doufám, že příští rok, co nejdřív naskočit do práce.

Podnět tedy vzešel od vás? Že jste měl pocit, že třeba nedokážete v tuto chvíli podávat stoprocentní výkon?

Myslím, že moje výkony byly v pohodě. Ale stálo mě to obrovské úsilí, hlavně večerní Události, komentáře. Už jsem po dvakrát pěti letech opravdu cítil, že je čas si na nějakou dobu odpočinout. Myslím také, že když bude nový impuls i pro ten pořad, tak mu to jenom prospěje. Já si dám dohromady zdraví a myslím si, že se určitě se mnou budou diváci potkávat dál někdy od příštího roku.

Souvisí to, třeba nepřímo, s nástupem nového ředitele Jana Součka? Tím nemyslím, že by za vámi přímo přišel a řekl, že končíte, ale spíš, že to vaše rozhodnutí nějak urychlilo?

Opravdu ne. Já jsem o tom, že bych rád skončil v Událostech, komentářích, informoval nadřízené už na jaře. Zopakoval jsem to znovu v létě, a to bylo ještě před tím, než byl zvolen pan generální ředitel Souček. Já s panem generálním ředitelem mám, myslím, korektní vztah. Alespoň to tak vnímám. A když je cokoliv potřeba, tak si určitě můžeme zavolat nebo napsat, nemám s ním osobně žádný problém. Nevím, jestli on má se mnou nějaký problém, ale z naší komunikace takový pocit nemám.

To, že teď půjdete z té obrazovky úplně pryč, znamená to, že si chcete dát totální volno, kdy nebudete dělat nic, nebo se skryjete do útrob České televize a budete kolegům pomáhat z jiné pracovní pozice?

Teď jsem na nemocenské, protože opravdu nejsem zdravotně úplně stoprocentně v pořádku tak, jak bych potřeboval pro tuto práci. To teď musím dořešit, protože zdraví je opravdu nejpřednější. A druhá věc, ano, já doufám, že jakmile se dám do kupy, což nepředpokládám, že bude v horizontu měsíců, ale spíš týdnů, tak jsme i domluveni s vedením zpravodajství, že bych se, přesně jak jste řekla, začal víc věnovat mladším kolegům, protože si myslím, že to má smysl. Je to věc, na kterou se strašně moc těším, a myslím, že to v žádném případě neznamená, že se zase za čas neobjevím na obrazovce. To se asi určitě objevím.

Práce s mladšími kolegy je vaše vysněná pozice, po které jste toužil?

To je jedna z mých vysněných pozic. Já jsem to samozřejmě neformálně i formálně už trošku dělal, vždycky jsem k tomuhle tíhl. Předávat zkušenosti lidem, kteří jsou šikovní a dobří, ale mají těch zkušeností méně, je něco, co mně připadá obrovsky smysluplné a pro mě naprosto přirozené.

Říkáte, že se chcete na obrazovky vrátit. Vrátí se Jakub Železný s obroušenějšími hranami? Někteří diváci vás poslední dobou často kritizovali za to, že respondenty mentorujete a poučujete. Bude toto součástí vaší změny? Nebo to nejde změnit, protože to jste jednoduše vy?