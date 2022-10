Zeman odmítl povýšit policistu, jehož lidé obvinili Mynáře z podvodu

„Lidsky je mi to líto,“ řekl deníku Landsfeld. „Když pak vláda ČR mou nominaci projednala s kladným stanoviskem, bral jsem to mimo jiné jako ocenění své více než pětatřicetileté služby tomuto státu,“ doplnil. Ani on ale nespecifikoval, zda obdržel nějaké zdůvodnění. „Rozhodnutí pana prezidenta respektuji a nepřísluší mi je komentovat,“ uvedl policista.