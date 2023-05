Zemřela klíčová svědkyně v případu Slunečnice

Informace o jejím úmrtí zaskočila také státní zástupkyni Jiřinu Navrátilovou. „Je to smutná zpráva. Paní Lhoťanová byla u soudu vyslechnuta zcela vyčerpávajícím způsobem. Z jejího výslechu lze vycházet,“ sdělila v pondělí pro Seznam Zprávy.

Gabriela Lhoťanová zemřela. Ve věku 52 let. Odpočívejte v pokoji, paní Gabrielo.🙏🥀 Nikdy na Vás nezapomenu. Na Vaši...

Důležitá svědkyně před soudem detailně popsala chování obžalovaných k jednotlivým klientkám. „Mám za to, že svědecké výpovědí, které zazněly u soudu, prokazují, co je tvrzeno v obžalobě. Jedná se i o klíčovou výpověď paní Lhoťanové,“ doplnila státní zástupkyně.

Lhoťanová pracovala jako ošetřovatelka 15 let. Popsala, že se její náhled na péči výrazně lišil od přístupu části kolegyň. S některými měla konflikty. „Mám za to, že tato práce je o empatii a sociálním cítění. To, že chci, aby lidé byli spokojení, je asi můj problém. Vadila jsem, že jsem byla pečlivá,“ řekla mimo jiné.