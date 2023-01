„Na chodbě jí stáhla kalhotky.“ Šikanu seniorů ve Slunečnici líčí svědkyně

Obě obžalované se proti výpovědi korunní svědkyně před soudem ohradily. „Co vypovídala, je sprostá lež. Nikdy jsem na klientku nebyla vulgární. Že si ponadávám, to se o mně ví. Ale nikdy to nebylo klientkám. Nikdy jsem je ani nezastrašovala,“ reagovala Monika H.

Lhoťanová pracuje jako ošetřovatelka 15 let. Kauza ji provází i poté, co ze Slunečnice odešla. „I do nového zaměstnání na mě chodily anonymy s tím, že jsem bonzácká sv*ně. Když jsem šla jednou po ulici, zastavil u mě nějaký velký džíp. Řidič mi řekl, ať si dávám pozor, že by mě mohlo přejet auto,“ popsala svědkyně novinářům.