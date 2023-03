„Žereme hlínu. Tady život skončil.“ Hladík čelil v Českém Švýcarsku kritice

Stát chce od května pronajmout dva vrtulníky k hašení požárů po celém Česku. Oznámil to dnes ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Každý ze strojů by měl unést až tři tisíce litrů vody. Do dalších let pak bude Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství usilovat o nákup vlastních helikoptér.