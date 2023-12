„Jsem …“ Filmař zjišťoval, kolik lidí okrade slepce. Jediný neprošel

„Je to pozitivní zpráva o tom, že drtivá většina společnosti je poctivá. Vychází to i z různých průzkumů,“ těší Látala.

Štáb nejprve vyrazil k ostravskému nádraží. Později se přesunul do jedné z vyloučených lokalit s horší životní úrovní a navýšil „návnadu“. Herec dostal do ruky hned tisícikorunu, ale dál prosil o výměnu dvoustovky za drobnější peníze.

„Přijde. Jsem chuj,“ kaje se na dotaz herce. „Chtěl jsem vám to říct, ale zapálilo mi to jinak,“ pokračuje.

Režisér oceňuje, že muž přece jen dokázal chybu přiznat. „Byla to hezká reakce. Když byl konfrontovaný, cítil se trapně. Vlastně jsem mu to věřil a odpustil. Asi to není hajzl, spíš mu to nějak blbě sepnulo,“ říká režisér. Autoři muži na videu zakryli obličej, aby jej nevystavili veřejnému lynči.