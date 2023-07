Zloděj cibule si naběhl. Doporučujeme ji vyhodit, vzkázali mu z farmy

Byť podle syna majitele Daniela Abraháma zmizela zhruba jen taška zeleniny, problém je jinde. „Pole bylo čerstvě postříkané pro člověka nebezpečnými pesticidy. A zřejmě se tomu, kdo to ukradl, může udělat dost špatně,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy.

Následky by ale zřejmě nebyly fatální. „Na životě to dotyčného neohrozí, může ale přijít nevolnost, zvracení nebo podráždění kůže,“ nastínila Hana Farná z Toxikologického informačního střediska Všeobecné fakultní nemocnice.

S něčím podobným se ostatně na farmě nesetkali poprvé. „Lidem je to úplně jedno. Na pole jdou třeba ze strany, kde žádné cedule nejsou a nasbírají si to tam,“ popsal.

Až je mi trapně to sem psát, ALE….. Dnes v noci nějaká dobrá duše navštívila naše pole s cibulí. Tu jsme včera ošetřili...

Status na sociální síti měl být rovněž varováním. „Chtěli jsme zloději dát hlavně najevo, že když se mu udělá špatně, nemusí se bát a měl by co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc,“ upozorňuje Abrahám.

Zároveň chtěli poukázat na časté krádeže zeleniny. „Snad to zafunguje trochu i jako upozornění pro ostatní, co zastavují u pole a rvou úrodu do igelitky. Máme tam fotopasti a víme, kdo nás v noci i přes den navštěvuje,“ napsala farma na facebooku.