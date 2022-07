Zlom pro vývoj léků na obezitu a cukrovku? Česko získalo miliardu

„Je to poprvé v historii České republiky i Československa, kdy se skutečně investuje větší množství peněz do výzkumu v téhle oblasti. Těšíme se, že budeme moci udělat intervence a studie, které bychom si jinak nemohli dovolit,“ popisuje lékař.

„Pokud jde o obezitu a diabetes, máme jednu látku, která působí antisenescenčně. Senescence je předčasné stárnutí buněk a my s Biotechnologickým ústavem máme zajímavou látku, u které se zdá, že je senescenci schopná zvrátit. Senescence je právě něco, co může stát za civilizačními nemocemi, jako je cukrovka a kardiovaskulární nemoci,“ popisuje lékař Haluzík s tím, že testování na myších přineslo dobré výsledky.

„Když jste obézní, buňky, které by měly normálně fungovat, přejdou do takzvaného senescenčního fenotypu - nedělají, co mají dělat, a místo toho vyrábí prozánětlivé faktory, které zvyšují riziko vzniku cukrovky a kardiologických nemocí. Je to určitá degenerace buněk. Intervencí bychom mohli být schopni zbavit organismus těchto buněk a udělat restart,“ říká Martin Haluzík.