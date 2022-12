Přilepšení rodičům od státu je znovu ve hře

„Pokud by byla vůle v koalici to navýšit aspoň o nějakou částku, můžeme tento zákon otevřít a řešit pozměňovacím návrhem,“ říká poslanec pro Seznam Zprávy s tím, že má informace i od některých vládních poslanců, že jsou zvyšování nakloněni.

„I v programovém prohlášení jsme se zavázali, že budeme usilovat o to, aby výchova dětí neznamenala pro rodiče propad životní úrovně. To za nás platí. Rodiče s malými dětmi jsou navíc jednou ze skupin, na kterou zdražování a krize nejvíce dopadá, což dokládají i analýzy,“ uvádí Olga Richterová (Piráti), která prosazuje dorovnání rodičovského příspěvku o inflaci a také automatické navyšování.

„Nevidíme důvod, proč by podobný benefit neměli mít rodiče,“ dodává. Valorizaci podle svých slov prosazovali už v minulém volebním období, kdy to ale blokovala vláda ANO a ČSSD.

Pro navýšení rodičovského příspěvku je i druhé opoziční hnutí. „Příslušný návrh zákona, zvýšení příspěvku na 360 000 korun, jsem do Sněmovny předložila již před půl rokem. Součástí je i valorizační mechanismus, kterým by se rodičovský příspěvek každoročně automaticky zvyšoval na základě růstu míry inflace,“ přibližuje Lucie Šafránková z SPD.

Na koaliční úrovni se zvyšování rodičovského příspěvku probíralo letos na jaře, ke shodě ovšem nedošlo. Vláda místo toho na začátku školního roku vyplatila rodinám s dětmi do 18 let mimořádný jednorázový příspěvek na dítě.

NERV proto dává k zvážení zkrácení, a tím i odpovídající snížení výplaty příspěvku. Ročně by to podle nich mohlo výdaje státu snížit o 5 až 7 miliard korun. „Vzhledem k situaci na trhu práce lze navíc očekávat pozitivní efekt na výběr daní a pojištění,“ stojí v doporučení.

Oslovení poslanci a odborníci jsou přitom ostře proti tomuto nápadu. „Máme to, myslím si, nastavené nejlépe v Evropě,“ je přesvědčen Aleš Juchelka. Systém je podle něj natolik pružný, že rodič může do práce po půl roce, případně podle potřeby zůstat doma do 4 let dítěte.