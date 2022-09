Stále můžete žádat o 5 000 korun na dítě. Až do léta 2023

Za první měsíc do 16. září úřady zaregistrovaly žádosti na bezmála 1,2 milionu dětí a z toho už bylo přiznáno a vyplaceno téměř 1,1 milionu dávek.

Potenciálně tak svůj nárok na dávku nevyužili rodiče až 360 tisíc dětí. Nárok na 5 000 korun přitom neztratili, ze zákona o peníze mohou žádat až do 1. července 2023.

Nárok na jednorázový státní příspěvek může některým rodičům teprve vzniknout. A to ve chvíli, kdy se jim dítě narodí. Pět tisíc korun totiž náleží i novorozencům, kteří se narodí do konce roku 2022.

Kolem věku dítěte mohou vznikat zmatky – například jestli mají na dávku nárok děti, které během srpna 2022 oslavily plnoletost? Ministerstvo práce a sociálních věcí proto přišlo s jednoznačnou odpovědí: „Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022.“

Řada rodičů se může domnívat, že na jednorázovou dávku nemá nárok, protože nesplňuje podmínku příjmu domácnosti do jednoho milionu korun.

Žadatel by si měl ve většině případů vystačit s občanským průkazem a rodnými čísly dětí, na které o příspěvek žádá.

Pokud se vydáte na Czech Point, je zatím potřeba dorazit na pobočky na krajském, městském nebo obecním úřadu. Během podzimu by se měly přidat i Czech Pointy na poštách.

Stejně tak se do příjmu domácnosti nezapočítávají přivýdělky samotného dítěte, ale ani například prarodičů (pokud právě prarodič o příspěvek na dítě nežádá). Posuzovanými osobami jsou totiž rodiče či osoby, kterým bylo dítě svěřeno do péče.

Naopak pokud žadatel žije ve společné domácnosti s partnerem více než tři měsíce, měly by se započítávat do limitu jednoho milionu korun i jeho příjmy.

Zákon o příspěvku je postavený na tom, že peníze jsou svázané s dítětem, kterému vzniká nárok na dávku. Zažádat tak může kterýkoliv z rodičů. Ovšem dávka je vyplacená jenom jednou. Rodiče by se proto měli domluvit.

„Je třeba vycházet z předpokladu, že rodiče se dokážou dohodnout na výchově a péči o dítě. Ostatně to je podmínkou pro udělení střídavé péče. V zájmu dítěte je také to, aby o dávku požádal ten rodič, který bude hradit například výdaje spojené s nástupem do školky nebo školy,“ vysvětlovala mluvčí ministerstva práce Eva Davidová.