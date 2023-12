Zkoušky jsou v zimním semestru dobrovolné, oznámila FF UK studentům

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) zrušila výuku do konce zimního semestru. Zkouškové období se uskuteční podle harmonogramu akademického roku, atestace ale budou dobrovolné, stejně jako skládání státních závěrečných zkoušek.

Vyplývá to z informací pro studenty fakulty, které má k dispozici ČTK. O detailech budou studenty informovat vedoucí kateder v příštím týdnu.

Podle informací zveřejněných na webu FF UK zůstane její hlavní budova na náměstí Jana Palacha uzavřena minimálně do konce ledna nadcházejícího roku.

V týdnu od 8. ledna mohou vyučující zorganizovat se studenty setkání, jejich účelem ale nebude výuka. I tato setkání by byla dobrovolná. Zkouškové období pak začne podle plánu od 15. ledna. Atestace budou dobrovolné, podle situace může být jejich forma upravena, uvedla ČTK. Na bázi dobrovolnosti se uskuteční i státní závěrečné zkoušky.

Zhruba tři čtvrtiny osobních věcí, které musely po střelbě ze čtvrtka 21. prosince zůstat v budově, jsou již zpět u svých majitelů. Z technických a organizačních důvodů bude další výdej probíhat od čtvrtka 4. ledna do konce měsíce, vždy každý čtvrtek od 8 do 16 hodin a každé úterý od 11 do 18 hodin v UK POINTu, informuje fakulta na svých stránkách.