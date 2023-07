Zrušit koncert ruské pěvkyně? Chci to černé na bílém, říká šéf Obecního domu

Vedení Prahy nechce, aby se v Obecním domě, který městu patří, uskutečnil plánovaný říjnový koncert ruské operní pěvkyně Anny Netrebko. Náměstek primátora Jiří Pospíšil pro Seznam Zprávy uvedl, že se na tom v pondělí shodla celá pražská koalice.

Jenže konečné slovo o vystoupení světoznámé ruské umělkyně, která je na ukrajinském sankčním seznamu, nebude mít politické vedení metropole, ale šéfové městské akciové společnosti Obecní dům. Předseda jejího představenstva Vlastimil Ježek v rozhovoru pro Seznam Zprávy v reakci na Pospíšilova slova říká, že čeká, zda mu stanovisko koaličních politiků z vedení města dá někdo „černé na bílém“.

Z vyjádření Vlastimila Ježka přitom nevyplývá, že by se byl ochoten politickému tlaku automaticky podvolit. Říká, že by považoval za užitečné, kdyby se o celé věci vedla nejdříve veřejná diskuze.

Co si myslíte o vyjádření náměstka pro kulturu Jiřího Pospíšila, který chce „hledat cestu, jak koncert Anny Netrebko ukončit“?

Není úplně důležité, co si myslím já. Akciová společnost Obecní dům má své představenstvo, svou dozorčí radu i valnou hromadu. Řídí se zákonem o obchodních korporacích. Všechno, co se stalo, je ale zatím po právní stránce naprosto jalové. Představenstvo do této chvíle nepřijalo žádné usnesení, že chce koncert zrušit. Dozorčí rada, která zasedala shodou okolností tento týden, nepřijala také žádné rozhodnutí ani doporučení představenstvu. A o tom, že by zasedala valná hromada, nevím.

Nestačí, že někdo řekne: měli jsme koaliční jednání a to se jednomyslně dohodlo. Pro akciovku to vlastně nic neznamená, i když samozřejmě rozhodují politici. Takže pokud opravdu chce hlavní město tento koncert zrušit, mělo by podle mého soudu ten problém projednat na valné hromadě. To je na radě hlavního města a tam něco doporučit. Pochopitelně ale v souladu se zákonem o obchodních korporacích, ne proti němu.

Může to mít nějaké finanční dopady?

Může. Finanční následky se dají odhadnout někde na úroveň dvou milionů korun. To je můj odhad. Já samozřejmě nevím, kdo by co žaloval, čeho by se domáhal. To pak záleží na těch dalších stranách.

A co si myslíte o tom samotném faktu, že by měl být koncert ruské operní pěvkyně zrušen?

Pokud jde o paní Netrebko samotnou, já mám trošku jiný názor. Nepochybně před invazí na Ukrajinu asi patřila k oblíbenkyním Vladimira Putina. To je možné. Ale i to, co se stalo po vpádu na Ukrajinu, jsou pro mě fakta, která se také nedají popřít. Mám na mysli její jednoznačné odsouzení ruské invaze. Je to rakouská státní občanka, do Ruska v tuhle chvíli nesmí. Naposledy vystupovala ve Veroně, pokud vím, tak v září zahajuje sezónu v La Scale a jediný koncertní dům na světě, který zrušil její vystoupení, byla newyorská Metropolitní opera.

Takže čekáte, až dostanete pokyn od vedení Prahy?

Já si neumím představit, že bez nějakého závazného usnesení, které se nebude zabývat jen tou emotivní stránkou věci, ale také hmotnými následky, změní představenstvo dosavadní názor. Ale mohu se mýlit. Jsem jeden ze tří a rozhoduje představenstvo většinou hlasů. Já nemám žádnou vazbu na politické rozhodování, to je věcí politiků a jejich odpovědností. Za sebe chci vidět černé na bílém, že politická reprezentace Prahy se rozhodla tak, že Netrebko nemá vystupovat v Obecní domě. To je celé.

Tak jak to líčíte, naznačujete, že by mohlo dojít i k nějakému konfliktu.

Víte, já vůbec nechci, aby to skončilo nějakou trapnou válkou, kdy jeden řekne ano a druhý ne. Já bych si přál, když už jsme to takhle nakousli, aby proběhla nějaká veřejná diskuze, která poctivě zhodnotí fakta. A pak se teda bavme o tom, jestli je blíže nějaké univerzální pravdě názor první nebo názor druhý. To mě na tom zajímá nejvíc. A člověk je pochopitelně poněkud citlivý na to, zakázat někomu vystupovat. K tomu je podle mého soudu třeba opravdu silný, racionální argument. Ne emoce.

A kdybyste měl teď v představenstvu Obecního domu o celé věci bez emocí rozhodovat, zda zrušit nebo nezrušit koncert, jak byste hlasoval?

Tak k tomu zatím nedošlo. Já jsem se nad tím nedozvěděl nic, co by mělo změnit můj názor, ale třeba je to jen tím, že jsem něco přehlédl.

Tedy žádný důvod pro zrušení zatím nevidíte?

Ono jde o to, že já ani nemohu zrušit koncert samotný, představenstvo může rozhodnout o výpovědi smlouvy právoplatně uzavřené s pořádající agenturou. A musím říct, že za 12 let jsme nic podobného neudělali. To vše za situace, kdy je už prodáno nějakých 890 vstupenek. A pokud to představenstvo udělá, samozřejmě si musí být všichni vědomi následků, které to pravděpodobně bude mít.

Mohu uvést, že Smetanovu síň pronajímáme 250krát do roka na základě úplně stejné podnájemní smlouvy, a to, co se tam děje, je vždy věc samotných producentů. Nikoho nenapadlo, že s koncertem Anny Netrebko bude nějaký problém. Ale veřejná debata je super, součást demokracie, tak pojďme o tom diskutovat. Ale jestli to nakonec bude postavené tak, že buď uděláte A nebo nastane B, není to diskuze.

Podle čeho se tedy budete rozhodovat?

Já v tom nemám žádnou emoci. Pro mě je to jeden koncert z těch 250. Já se vždy rozhoduju na základě faktů, protože jsem předsedou představenstva, které má rozhodovat racionálně a každý jeho člen odpovídá za své rozhodnutí až do výše svého majetku. To vás pochopitelně také ovlivňuje. A chápu, že může přijít situace, která je taková jako teď.