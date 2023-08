Zútulněná nábřeží i nové stavby. České Budějovice čeká velká proměna

„Celkový rozpočet na investice je 156,7 milionu eur. Jedná se o investice financované z více zdrojů, tedy města, kraje, státu a EU. Jde o veškerou infrastrukturu, která ve městě do roku 2028 vznikne a bude spolupomáhat k realizaci celého projektu Budějovice 2028,“ říká Zuzana Kudláčková (Piráti), náměstkyně primátorky Českých Budějovic pro kulturu, životní prostředí a koordinaci územních skupin.

Po vzoru měst, jako jsou Vídeň, Kodaň, Helsinky či Minneapolis, chtějí České Budějovice při soutoku Vltavy a Malše vybudovat kulturní okrsek zvaný Culture Island, Kulturní ostrov. Propojí řadu kulturních institucí do jedné sítě, přičemž důležitou součástí má být i úprava veřejných prostranství a aktivita na nich.

Asi nejvýraznější částí a centrem této čtvrti by se měla stát oblast Senovážného náměstí. Soustředěné jsou zde hned tři velké projekty, z nichž nejdál je rekonstrukce a dostavba Kulturního domu Slavie. V mezinárodní soutěži na tuto stavbu zvítězil projekt architektonických kanceláří Chaix & Morel et Associés z Paříže a vídeňských CA Pichler a Proksa Architects. Poslední jmenovaný ateliér přitom vede Čech Jan Proksa.

Je to vůbec nejdražší projekt ze všech v souvislosti s kandidaturou na prestižní evropskou akci, v prezentaci je uvedená investice 31 milionů eur, tedy asi tři čtvrtě miliardy korun. Včasné uskutečnění tohoto projektu je poměrně jisté. Stavba už letos na konci května začala, s kolaudací plánovanou na září 2025.

Druhou vlajkovou lodí kulturního okrsku se může stát novostavba Alšovy jihočeské galerie, o níž se vážně uvažuje na Senovážném náměstí, u křižovatky s Žižkovou třídou. „Je to akce, o které se už docela dost mluví a na níž by se pravděpodobně spolupodílel kraj, protože Alšovu jihočeskou galerii by přesunul z Hluboké nad Vltavou,“ říká mluvčí Magistrátu České Budějovice Jitka Brůha Welzlová. Dodává však, že tento projekt je zatím ve fázi úvah, ani architektonická soutěž ještě není připravená.