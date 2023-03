Aplikace s kryptoměnami lákala na grafy a umělou inteligenci. Peníze ale chybí

Rumunka Roxana tvrdí, že při investici do iEarn Bot přišla o stovky eur. Požádala novináře BBC , aby její totožnost nebyla zveřejněna, protože se obává, že by mohla být poškozena její profesní pověst. Zákazníkům, kteří stejně jako Roxana investovali do kryptoměn přes iEarn Bot, bylo řečeno, že jejich investice bude zpracovávat software s umělou inteligencí, což mělo údajně zaručovat vysoké a jisté zisky.

„Někteří lidé začali říkat: ‚Nemůžu vybírat… co se to děje?‘“ vysvětluje Roxana. „Podala jsem žádost o výběr a peníze prostě zmizely. V portfoliu se objevila nula – ale na peněženku se mi nikdy žádné peníze nepřipsaly.“

V Rumunsku se k investování do kryptoměn prostřednictvím iEarn Bot nechali přesvědčit i vysoce postavení lidé, včetně vládních úředníků a akademiků. Věrohodnost aplikaci totiž dodávalo i to, že ji sponzoroval přední IT expert v zemi Gabriel Garais. Ten ale tvrdí, že i on sám se nechal oklamat a investoval do aplikace vlastní úspory.