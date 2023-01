Banky v USA mají stavět hráz proti kryptoměnám. V Česku to nehrozí

Banky byly rovněž vyzvány, aby podnikly opatření, která mají zabránit případnému rozšíření problémů s digitálními aktivy do finančního systému. V prohlášení se dále uvádí, že je důležité, aby se rizika spojená s odvětvím kryptoaktiv, která nelze zmírnit nebo kontrolovat, nepřenášela do bankovního systému.

„Za poslední roky nevidíme vůbec žádnou změnu k lepšímu. Podnikatele v oblasti kryptoměn již řadu let trápí mimořádně problematická dostupnost bankovních služeb. V bankách se totiž setkávají s předpojatostí a nevolí. Zatím od nich neslyšíme, že by si mohli bez problému otevřít účet. Ve velké míře se rovněž setkávají se zablokovanými platbami,“ uvedl.

„Nejde jen o firemní účty, kde je situace tristní mnoho let, ale jde i o privátní účty a postižené transakce při převodech na burzy nebo směnárny a zpět. Zároveň víme, že by velká většina lidí neváhala a ihned by přešla k té bance, která nebude s těmito konverzemi dělat potíže. Protože je to v celkovém počtu významný kmen klientů, přicházíme za bankami s tím, že by se jim vstřícnost vůči těmto klientům mohla vyplatit,“ píše ve své zprávě asociace. Zatím podle všeho však neúspěšně.