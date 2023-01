Britové zvažují zavedení digitální libry, má pomoci anglickým firmám

Podle britského ministra financí Andrew Griffitha je aktuálně prioritou především navrhnout design digitální libry spíše než rychlost jejího uvedení do oběhu. Proto by se v následujících týdnech měla spustit veřejná diskuse, ve které si Britové zvolí její eventuální podobu.

A opravdu jde o „eventuální“ podobu, protože jestli se digitální libra opravdu zavede, zatím není jisté, aktuálně se jedná spíš o zvažování pro a proti. „V rámci konzultace bude řečeno, že to je kdyby, a ne kdy. Nejsme si zcela jisti, jestli do toho půjdeme,“ řekl Griffith výboru britského parlamentu pro finance. Dodává však, že je důležité se implementací nových technologií zabývat a usilovat o ni. Představují podle něj výzvu pro rychle se rozvíjející britské finanční a technologické odvětví.

Digitální měnou se rozumí jakákoli měna dostupná čistě v elektronické podobě. Hlavním rozdílem mezi běžnými penězi a digitálními penězi je tedy to, že digitální měna nikdy nenabude fyzické podoby. Lze ji rozdělit na tři hlavní typy: kryptoměnu, digitální žeton a digitální měnu centrálních bank. Co se digitální měny centrální banky (CBDC) týče, je to digitální měna, kterou emituje a na kterou dohlíží centrální banka dané země. Vztahují se na ni tedy stejná pravidla jako na papírové peníze.