Byrokratická EU podnikání nepřeje, říká někdejší Podnikatelka roku

Kvalitní a navíc designově zajímavé výrobky Alca jsou v oblasti sanitární techniky žádané v mnoha evropských zemích. Navrhují je, ale i vyrábějí v České republice zaměstnanci společnosti Alcadrain. Alca Group, do níž patří také firmy Alcafix a FV Plast, je dnes největším výrobcem sanitární techniky ve střední a východní Evropě. Přesto je rodinným podnikem. Už více než dvacet let jej společně se svým partnerem Františkem Fabičovicem vede Radka Prokopová.

Co byly největší impulsy pro změny?

Jako jedny z největších impulsů vnímám transformaci bankovního sektoru, malou a velkou privatizaci, následně vstup do EU a zahraniční investice. Vznikla nová odvětví, například e-commerce nebo se začalo podnikat v developerském sektoru. To vše hrálo v našem businessu velkou roli.

Také by potřebovali, aby stát plnil roli poradní a pomocnou a nezahlcoval všechny neustálou byrokracií.

Mrzí mě i to, že mezi státem a podnikateli dlouhodobě panuje nepoměr, pokud jde o dodržování termínů. Zatímco firmy a občané mají pro plnění povinností závazné lhůty dané zákonem, na straně státu jsou lhůty většinou pouze administrativní, nezávazné, bez jakýchkoli sankcí. Příkladem za všechny jsou lhůty ve stavebnictví pro povolování staveb. Pokud získáte investiční pobídku se závazným termínem čerpání a nestihnete zkolaudovat stavbu, tak celá práce přijde vniveč.

Na tuhle problematiku nejsem odborník. Nicméně vláda by svoje podnikatele podporovat měla.

Jsme exportní ekonomika. Alca sama přes 70 % své produkce prodává do zahraničí. Nejde dnes pouze o vládu českou, ale o všechny byrokraty v celé EU, kteří podnikatelskému prostředí nejsou zrovna naklonění. Přemíra regulací a předpisů nás spíše zbrzďuje.

Co je dnes největší slabinou českého podnikatelského prostředí?

Hodně se mluví o tom, že české firmy brzdí v dalším růstu nedostatek pracovní síly. Vnímáte to stejně? Čím je to způsobené? Nechce se lidem pracovat?

Pomoci by v tomto ohledu mohla podpora ekonomické migrace formou zrychlení procesu udělování pracovních povolení. Dostatek pracovní síly je klíčovým aspektem dalšího hospodářského rozvoje, zatímco chybějící pracovní síla ekonomiku brzdí.

Nejde samozřejmě jen o nedostatek pracovníků, ale také o jejich kvalitu. Vezměte si jenom dnešní školství, které je velmi podfinancované. Firmy tak dnes musejí daleko více investovat do vzdělání a přebírají v tomto částečně roli státu. Uvědomují si totiž, že bez kvalitně vzdělaných lidí nemají šanci na úspěch. Proto i my jako Alca podporujeme střední školy. V současné době spolupracujeme s více jak třemi desítkami škol oboru instalatér, které vybavujeme sanitární technikou a celými učebnami, které slouží budoucím instalatérům ke studiu. Seznamujeme je tak s nejnovějšími trendy v oboru.

Jak by se aktuální nouze o pracovní sílu měla řešit?

Stát by měl navýšit kvóty pro ekonomické migranty a urychlit celý proces pracovních povolení.

Sám by pak neměl přebujelou administrativou vysávat trh práce. Podnikatelé v současné době těžko konkurují státu, který nabízí pravidelné navyšování mezd a další benefity. Následně mu chybí peníze, tak zvyšuje daně.

Bude řešením této nouze o pracovníky automatizace a plošné zapojení AI do více méně všech oblastí práce?

Většina firem zavádí ve velkém robotizaci a automatizaci, a to i zejména z důvodu dlouhotrvající nízké nezaměstnanosti, ale také z důvodu konkurenceschopnosti a snižování výrobních nákladů.

Co se týče AI, bude to do budoucna skvělý pomocník, ale ne řešení. Některé činnosti urychlí, ale fyzické zaměstnance jen tak nenahradí.