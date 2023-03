Jde fotovoltaikou topit? Musí vás distributor připojit? Sledujte Byznys Club

Partnerem Byznys Clubu o fotovoltaice je společnost Schlieger.

Dramaticky rostoucí ceny elektřiny vynesly na výsluní zájmu fotovoltaiku a panely na střechách mohou zásadně ušetřit v rodinném rozpočtu. V době raketově rostoucích cen elektřiny zájem o instalování fotovoltaických systémů vyletěl vzhůru a prakticky všechny dodavatelské firmy dnes řeší stejný problém – nestíhají.

O tom, jaká je v současnosti situace na trhu s fotovoltaikou, přijde do Byznys Clubu Silvie Friedmannové hovořit provozní ředitel firmy Schlieger Pavel Matějovič. Poradí, na co si dát pozor při výběru dodavatele, a odpovídat bude i na ryze praktické otázky, jako zda do domácího fotovoltaického systému zahrnout baterie nebo jestli můžete fotovoltaikou i topit, či dokonce nabíjet elektromobil. Pokud vás téma zajímá, pusťte si v úterý od 14:00 náš Byznys Club.

Stát v současné době fotovoltaiku podporuje a domácnostem na její pořízení vyplácí poměrně štědré dotace. Ale není tato pomoc jen gestem, které lidem moc nepomůže, ale stát přijde draho? A vydrží dotace i v dalším období?

To, jak bude na rapidně rostoucí množství mikrozdrojů elektřiny nahlížet stát a co to bude znamenat například z pohledu legislativy, v moderované debatě přiblíží bývalý ředitel Energetického regulačního úřadu a expert na evropskou energetiku Blahoslav Němeček. Stranou tak nezůstane ani chystaná novela zákona o komunitní energetice.

A co obnáší připojování tisíce „domácích elektráren“ do stávající distribuční soustavy? Proč se distributoři elektřiny v některých regionech dalšímu připojování brání? Jak celý systém funguje, případně nefunguje, a co nás v tomto směru čeká v příštích letech, přiblíží předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleš Hradecký. Ten je mužem z praxe, ale také členem představenstva Komory OZE, a fotovoltaiku tedy vnímá jak z pohledu provozovatelů, tak i v širším kontextu. Také on bude hostem Silvie Friedmannové v Byznys Clubu, který zítra od 14 hodin zodpoví hodně z toho, co vás zajímá o fotovoltaice.