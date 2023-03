Fotovoltaika má problém. Někde vám novou elektrárnu nepřipojí

Od začátku energetické krize na podzim 2021 byl do sítě připojen rekordní počet obnovitelných zdrojů, přičemž hlavní roli hrají fotovoltaické elektrárny na střechách domácností a průmyslových budov.

S počtem zapojovaných fotovoltaik se zvyšuje i jejich výkon, ale také se snižuje kapacita sítě, což znemožňuje připojení dalších zdrojů.

Možnost jejich nepřipojení do sítě ošetřuje energetický zákon a pravidla pro provozování distribuční soustavy. Pokud už distribuční soustava nemá dostatečnou kapacitu anebo by došlo k ohrožení jejího bezpečnostního provozu a stability, může distributor žádost o připojení zdroje odmítnout.

„To se bohužel děje v současné chvíli více než dříve, protože aktuálně v České republice zažíváme další solární boom. Zájem o připojení obnovitelných zdrojů je opravdu enormní. A bohužel se objevují lokality, kde už připojení přetokového zdroje do sítě není z důvodu bezpečnosti a stability sítě možné,“ popisuje mluvčí společnosti E.GD Roman Šperňák.

E.GD má na starosti distribuci elektřiny v Jihočeském a Jihomoravském kraji a částečně i v Kraji Vysočina, Olomouckém a Zlínském kraji. Společnost PREdistribuce obstarává síť v Praze a zbytek území Česka má na starost ČEZ Distribuce.

Největší problém má podle firem instalujících FVE distribuční území E.GD na jižní Moravě. „Podcenili situaci a nepřipravili síť na to, že bude takový zájem o připojování fotovoltaiky. Řešíme to s nimi,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

EG.D v roce 2022 zaznamenala meziroční nárůst žádostí o připojení fotovoltaik o 430 procent. Oproti roku 2020 to je dokonce 1400 procent. „Takovému skokovému nárůstu vývoj trhu před energetickou krizí vůbec neodpovídal,“ brání distributora Libor Kolář, vedoucí rozvoje a akvizic společnosti EG.D, která loni přijala 37 tisíc žádostí o připojení.

V případě distribučního území ČEZ nejsou potíže tak vážné a na některých místech je potřeba jen posílit a upravit síť. „Na hladině nízkého napětí zamítáme minimum žádostí, zhruba je to do 0,5 procenta. Z celkového počtu žádostí na všech napěťových hladinách je to pak do jednoho procenta,“ říká mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Podle Hradeckého může kapacita sítě představovat škrticí místo pro budoucí rozvoj obnovitelných zdrojů – právě vzhledem k očekávanému růstu instalací dalších fotovoltaik a také vzniku komunitní energetiky, u níž se předpokládá, že aktivní zákazníci budou posílat přetoky do sítě a někdo jiný je spotřebuje.

Problém se začal objevovat postupně s vývojem situace a nárůstem počtu žádostí o připojení a zapojených fotovoltaik k síti. Na území ČEZ Distribuce počet žádostí o připojení loni meziročně narostl o 300 procent. „Očekáváme, že letošní nárůst proti roku 2022 bude o cca 50 procent,“ uvádí Holingerová.

Leden až únor ČEZ Distribuce EG.D PREdistribuce Počet žádostí v roce 2022 5923 3012 217 Instalovaný výkon v roce 2022 923,9 MW 251 MW 4,6 MW Počet žádostí v roce 2023 13 209 7644 555 Instalovaný výkon v roce 2023 8565,4 MW 973 MW 10,1 MW Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podle Solární asociace bylo v roce 2022 připojeno celkem 33 760 solárních elektráren o výkonu celkem 288,8 MWp. Oproti předchozímu roku šlo o nárůst 262 procent co do počtu elektráren a o 366 procent vzrostl jejich výkon. V roce 2021 bylo instalováno 9321 elektráren s výkonem 62 MWp.

Zájem zákazníků o fotovoltaiku stále trvá. „Aktuálně stále vidíme přetrvávají trend zvýšeného zájmu o připojení FVE zdroje na úrovni posledního čtvrtletí loňského roku,“ říká Šperňák z EG.D.

Naopak v hlavním městě, kde se o distribuci elektřiny stará PREdistribuce, se žádné potíže s připojováním neobjevují. „V Praze žádosti o připojení FVE neodmítáme. V metropoli je totiž situace s výstavbou fotovoltaických elektráren poněkud složitější, což je dáno městským charakterem lokality. Obecně je zde méně rodinných domů, prakticky žádné volné plochy na zemi pro výstavbu a firmy se zatím do pokrytí střech svých areálů moc nepouštějí,“ vysvětluje mluvčí společnosti Karel Hanzelka.

PREdistrubuce proto také připojila daleko méně fotovoltaik než ostatní provozovatelé distribučních sítí. Loni vyřídila 3330 žádostí o připojení, v roce 2021 to bylo 587.

Distribuční síť je v hlavním městě také hustší a robustnější než v obcích. „Proto v Praze připojení zvládáme snadněji,“ dodává Hanzelka.

I v aktuálně omezených oblastech si klienti mohou pořídit fotovoltaiku, jen teď nemůže být s přetokem do sítě. Až dojde v lokalitě k posílení sítě, oblast se zase otevře a zákazník bude moci upgradovat svou elektrárnu na přetokovou. Libor Kolář, vedoucí rozvoje a akvizic společnosti EG.D

Fakt, že v některých oblastech EG.D a ČEZ Distribuce kvůli kapacitě sítě není možné zapojit přetokovou fotovoltaickou elektrárnu, však neznamená pro fotovoltaiky úplnou stopku. Drtivá většina instalací zahrnuje i baterii, do které se může nespotřebovaná energie ukládat na později. Částečně tak přetoky řeší, i když ne zcela.

„I v aktuálně omezených oblastech si klienti mohou pořídit fotovoltaiku, jen teď nemůže být s přetokem do sítě. Až dojde v lokalitě k posílení sítě, oblast se zase otevře a zákazník bude moci upgradovat svou elektrárnu na přetokovou,“ doplňuje Kolář za EG.D.

Kapacitu sítě vyčerpává relativně malé množství klientů, kteří si mnohdy z neznalosti rezervují vyšší kapacity (jejich elektrárna má vyšší instalovaný výkon), než reálně potřebují, a na ostatní už se tak nedostává.

„Díky možnosti tzv. zjednodušeného připojení lze fotovoltaickou elektrárnu namontovat, provozovat a vyřídit i dotaci, pouze není možné dodávat přetoky do distribuční soustavy,“ potvrzuje i Lukáš Papež, vedoucí fotovoltaických instalací ve společnosti Woltair, která dodává fotovoltaiku a tepelná čerpadla.

Variantou je také smlouva o smlouvě budoucí, kdy distributor slibuje, že zákazníka připojí, až problémy v síti vyřeší. „Ve smlouvě obvykle garantuje i termín, který bývá zpravidla od půl roku do dvou let. Nainstalovaná fotovoltaická elektrárna v tomto období musí fungovat ve stejném režimu jako při zamítavém stanovisku, tedy bez možnosti dodávat přetoky do distribuční sítě,“ popisuje Papež.

Miliardy na rozvoj

Provozovatelé distribučních soustav pracují dlouhodobě na rozšiřování distribuční sítě. EG.D chce do roku 2030 investovat nad rámec standardních investic, které činí přes pět miliard Kč ročně, dalších 8,5 miliardy Kč do technologií podporujících implementaci OZE do sítě.

Do nutných úprav distribuční soustavy kvůli dalšímu připojování obnovitelných zdrojů investuje také ČEZ Distribuce. „Jen na letošek jsou naplánovány investice za 6,5 miliardy korun,“ říká Holingerová.

K řešení situace má přispět i dotace z Národního plánu obnovy k posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů v České republice.

„Podpoří investice do výstavby, posílení, rekonstrukce a modernizace distribučních soustav v místech, kde stávající přenosové schopnosti sítě omezují možnosti připojení nových OZE. Výše investice je zhruba 10 miliard korun,“ říká mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu David Hluštík.