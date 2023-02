Firmy i lidé tápou s fotovoltaikou. Kdy je nově potřeba stavební povolení?

Zároveň čekala, až vstoupí v platnost novela zákona (Lex OZE 1), která umožňuje provozovat fotovoltaiku s výkonem do 50 kW bez licence. Ta začala platit 24. ledna 2023. Doposud bylo možné mít soláry bez licence jen do 10 kW, na což by výkon fotovoltaiky Světa Škodovek 29,8 kW dříve nestačil. To se ale změnilo.